الامارات | 3.97 مليار درهم إجمالي صفقات "آيدكس ونافدكس 2025" في اليوم الأول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد اليوم الأول من معرضي "آيدكس ونافدكس 2025" اللذين ينعقدان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ، إعلان مجلس التوازن، الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع والجهات الأمنية، عن توقيع 13 صفقة بقيمة إجمالية 3.97 مليار درهم إماراتي مع شركات محلية ودولية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد بحضور ماجد أحمد الجابري، ومحمد سيف الزعابي، ومهرة بلال الظاهري المتحدثين الرسميين لمجلس التوازن، للإعلان عن صفقات مجلس التوازن لصالح وزارة الدفاع في معرضي "آيدكس ونافدكس2025".

وكشفت مهرة بلال الظاهري، عن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الأول من معرضي "آيدكس ونافدكس 2025"، والتي بلغت 9 صفقات بقيمة3.825 مليار درهم إماراتي، شملت التعاقد مع شركة إنترناشيونال جولدن جروب لشراء الذخائر 685.8 مليون درهم إماراتي، والتعاقد مع شركة تالس الإمارات للتكنولوجيا، لشراء قطع الغيار والمواد وتقديم أعمال الصيانة والإسناد الفني بقيمة 110.5 مليون درهم إماراتي، والتعاقد مع مجموعة إيدج لشراء برنامج تزويد البيانات والخدمات الذكية بقيمة 399.4 مليون درهم إماراتي.

كما تم التعاقد مع شركة كالدس لاند سيستمس لشراء آلية متعددة المهام بقيمة 1.809 مليار درهم إماراتي، والتعاقد مع شركة المسعود لشراء قطع الغيار والمواد وتقديم أعمال الصيانة وخدمات المعاونة الفنية بقيمة 20 مليون درهم إماراتي، والتعاقد مع شركة الجرافات البحرية الوطنية لشراء منصات غير مأهولة بقيمة 299.2 مليون درهم.

إضافة إلى ذلك، تم التعاقد مع شركة جلوبال إيروسبيس لوجستكس لتوفير خدمات الدعم الفني والصيانة والإصلاح وقطع الغيار بقيمة 53 مليون درهم إماراتي، والتعاقد مع شركة التعاقد إنترناشيونال جولدن جروب وشركة إم بي ثري لشراء مهام الطيارين ومعدات الإنقاذ بالطائرات وقطع الغيار بقيمة 309 مليون درهم إماراتي، والتعاقد مع شركة إنجازات لنظم البيانات لتقديم خدمات تنفيذ التحول الرقمي بقيمة 138.7 مليون درهم إماراتي.

من جانبه أفاد محمد سيف الزعابي، بإن إجمالي الصفقات الدولية لليوم الأول من معرضي "آيدكس ونافدكس 2025"، بلغت 4 صفقات بقيمة 143.4 مليون درهم إماراتي، شملت التعاقد مع شركة باتريا لاند سيستم أووي الفنلندية، لتقديم خدمات الإسناد الفني وإصلاح وتوريد قطع غيار آليات الباتريا بقيمة 21 مليون درهم، والتعاقد مع شركة راينميتال إلكترونيكس الألمانية لتقديم خدمات الدعم الفني في مجال صيانة وإصلاح وتوفير قطع الغيار والخدمات اللوجستية وإدامة منظومة الاشتباك التعبوي بقيمة 71.8 مليون درهم.

كما تم التعاقد مع شركة راينميتال أير ديفانس السويسرية لتقديم خدمات أعمال الإصلاح والصيانة وتوفير قطع الغيار والمعدات لنظام الدفاع الجوي بقيمة 18.6 مليون درهم، والتعاقد مع شركة ماكسار إنتيليجينس الأمريكية، لتقديم خدمات استئجار أقمار التصوير الفضائي بقيمة 31.9 مليون درهم.

وأكد ماجد أحمد الجابري ،على أهمية معرضي "آيدكس ونافدكس 2025" في تسليط الضوء على أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الدفاع والطيران، مشيراً إلى أن هذه المعارض تعد منصة مثالية لالتقاء الشركات الرائدة في هذه الصناعات لتبادل الخبرات والابتكارات.

وأضاف أن الحدث يسهم في دعم استراتيجيات الدولة لتعزيز القدرات الدفاعية والتكنولوجية بما يخدم الأمن والاستقرار الوطني، ويعزز دور الإمارات كمركز رائد في صناعة الدفاع والطيران على مستوى العالم.

وأوضح، أن الصفقات الموقعة اليوم تؤكد التوجه الاستراتيجي لمجلس التوازن نحو بناء الشراكات المحلية والدولية تعزيز القطاع الدفاعي، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية جديدة تسهم في دفع الاقتصاد الوطني نحو النمو المستدام.