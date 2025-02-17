الامارات | خالد بن محمد وحمدان بن محمد يطّلعان على المنظومات الدفاعية في «آيدكس»

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شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن محمد وحمدان بن محمد يطّلعان على المنظومات الدفاعية في «آيدكس» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على هامش انطلاق فعاليات معرض الدفاع الدولي «آيدكس» 2025.
واطلع سموهما على عدد من المنظومات والابتكارات الدفاعية التي تستعرضها الأجنحة الوطنية والعالمية المشاركة في مختلف مجالات قطاعَي الدفاع والأمن.
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