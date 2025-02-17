محمد بن راشد يزور معرض «جلفود 2025»

ابوظبي - سيف اليزيد - زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، معرض الخليج للأغذية في نسخته الثلاثين «جلفود 2025»، الحدث الأكبر عالمياً في قطاع الأغذية والمشروبات.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «أثناء زيارة معرض الخليج للأغذية في نسخته الثلاثين… على مساحة مليون قدم مربعة ويعرض حوالي مليون منتج لـ 4500 شركة من 106 دول يعتبر هذا المعرض بين الأكبر عالمياً في مجال الأغذية.. الأغذية تجارة.. الأغذية ثقافة.. الأغذية صحة.. الأغذية جودة حياة.. فخورون بما وصلت له دبي والإمارات في هذا القطاع.. ونرحب بالمتخصصين من كل أنحاء العالم».

وتستمر فعاليات الحدث حتى 21 فبراير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، على تطور المعرض مع انعقاد النسخة الأكبر في تاريخه، مستقطباً أكبر الأسماء العالمية لعرض أكثر من مليون مُنتَج تحت سقف واحد في دبي.