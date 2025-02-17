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الامارات | "الخارجية" تتسلم أوراق اعتماد سفير إسرائيل الجديد

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | "الخارجية" تتسلم أوراق اعتماد سفير إسرائيل الجديد 1/2
  • الامارات | "الخارجية" تتسلم أوراق اعتماد سفير إسرائيل الجديد 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلّم عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد يوسي شيلي، السفير الجديد لدولة إسرائيل لدى الدولة.

وأعرب الشامسي عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مؤكدًا حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها مع إسرائيل في شتّى المجالات.

من جانبه، أشاد سفير دولة إسرائيل الجديد بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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