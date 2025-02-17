الامارات | حمدان بن محمد: برؤية وتوجيهات محمد بن زايد تحول "آيدكس" لأحد أهم الفعاليات المتخصصة على المستوى العالمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إفتتح سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

اليوم معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) في مركز أدنيك أبوظبي، حيث إلتقى سموه عدداً من ضيوف الحدث ووزراء الدفاع المشاركين، وتفقد ما تعرضه الشركات الدولية من منتجات وتقنيات حديثة، كما زار أجنحة الشركات الوطنية التي تعرض أحدث الابتكارات الإماراتية في مجالات الدفاع والأمن.

وقال سموه في تغريدة على منصة "إكس": "افتتحنا اليوم معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة أكثر من 1500 عارض من حول العالم، وبحضور كبار القادة العسكريين وصنَّاع القرار في قطاع الدفاع والأمن ... برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحول "آيدكس" لأحد أهم الفعاليات المتخصصة على المستوى العالمي.

واضاف سموه :" وعلى هامش الافتتاح، التقيت عدداً من ضيوف الحدث ووزراء الدفاع المشاركين، وتفقدت ما تعرضه الشركات الدولية من منتجات وتقنيات حديثة، كما زرت أجنحة شركاتنا الوطنية التي تعرض أحدث الابتكارات الإماراتية في مجالات الدفاع والأمن... ما نراه اليوم من تطور في قدراتنا الدفاعية والصناعات العسكرية الوطنية يعزز منظومة الأمن والتنمية في دولة الإمارات، ويساهم في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة بترك بصمات إيجابية في منظومة الاستقرار الإقليمي والدولي."