"زايد العليا" تطلق مختبري "نقرأ " لتمكين أصحاب الهمم

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن تدشين مختبري" نقرأ " للتعلم الأول، بالتعاون مع شركة

Key2Enable للتكنولوجيا المساعدة، وذلك في مقر مركزي أبوظبي والعين للرعاية والتأهيل التابعين للمؤسسة بهدف تمكين أصحاب الهمم وتعزيز دورهم في المجتمع لاسيما من ذوي الشلل الدماغي، لتمكينهم من إنجاز المعاملات الحكومية رقمياً، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تدعم مهاراتهم الأكاديمية والتقنية.

حضر تدشين المختبر في مقر مركز أبوظبي للرعاية والتأهيل اللواء سهيل جمعة الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، يرافقه عبد الله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسعادة نافع الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالمؤسسة، و لفيف من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالمؤسسة، بينما حضر تدشين مختبر نقرأ في مقر مركز العين للرعاية والتأهيل عبد الله الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا.

ويعد مختبر "نقرأ " الأول من نوعه في دعم أصحاب الهمم في إنجاز معاملات حكومية مهمة، مثل تجديد جواز السفر، إصدار بطاقة الهوية، والإقامة، والتأمين الصحي. وقد خصصت المؤسسة 40% من معاملات موظفيها ليتم تنفيذها عبر المختبر، مع خطة طموحة لرفع النسبة إلى 90% بحلول عام 2027، مما يجسد نموذجًا متطورًا للإدماج الوظيفي لأصحاب الهمم.

وتم تجهيز المختبر بأحدث تقنيات Key2Enable، مثل أجهزة الكمبيوتر المساعدة، البرامج التعليمية المتطورة، ولوحة المفاتيح المبتكرة (Kay-X)، التي تم تصميمها خصيصًا لتمكين ذوي التحديات الحركية من التفاعل مع الأنظمة الرقمية بسهولة وكفاءة.

وتعتزم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ضمن خططها المستقبلية توسيع نطاق المشروع وتحويل مختبري "نقرأ" في أبوظبي والعين إلى مركز لإنجاز معاملات موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة. ويأتي هذا التوجه تزامنًا مع "عام المجتمع 2025".

وتتولى إدارة التأهيل والتدريب المهني في المؤسسة مسؤولية إعداد أصحاب الهمم وتمكينهم من أداء المهام المطلوبة بكفاءة عالية، من خلال برامج تدريبية مكثفة على أحدث التقنيات المساعدة. كما تتولى إدارة الخدمات والمشتريات متابعة تنفيذ المشروع وتقييم مستوى جودة الخدمات المقدمة.

وأكد عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن هذه المبادرة ليست مجرد خلق لفرص عمل، بل هي خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقلالية المالية لأصحاب الهمم وتعزيز دورهم في المجتمع، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل على إعادة تعريف دور أصحاب الهمم في سوق العمل من خلال توظيف التكنولوجيا لخدمتهم وتعزيز مهاراتهم الرقمية.

وأضاف سعادته أنه و في إطار التعاون بين زايد العليا و Key2Enable ، سيتم توريد وتجميع وتصنيع أجهزة التكنولوجيا المساعدة داخل الدولة، حيث حصلت المؤسسة على الحق الحصري لتجميع وحدات التقنية (Kay2Enable) المساعدة ولوحة المفاتيح المبتكرة (Kay-X) في الشرق الأوسط، مع طباعة شعار النحلة على المنتج المُصنَّع في دولة الإمارات.

ودعا عبد الله الحميدان جميع الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص إلى دعم هذه المبادرة، وفتح المزيد من الفرص أمام أصحاب الهمم، إيمانا بدورهم الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات مؤكداً على مواصلة المؤسسة لجهودها في تمكين أصحاب الهمم من تحقيق الاستقلالية الكاملة عبر التعليم، التدريب، والتوظيف، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات كمجتمع شامل ومستدام للجميع.

ومن ناحيته أكد جوزيف روبينجر، الرئيس التنفيذي لشركة Key2Enable ، أن هذا التعاون يعزز من قدرات أصحاب الهمم على الإنتاج والتفاعل مع التكنولوجيا الحديثة، ويخلق فرص عمل مستدامة تضمن استقلاليتهم الكاملة، مشيراً إلى أن الشركة تتطلع إلى توسيع وجودها في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من أبوظبي.

و أكد سعادة عبدالله الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا أن المختبرين يهدفان إلى خدمة مختلف شرائح الإعاقات خاصة الإعاقات الحركية الشديدة مثل الشلل الدماغي والتي تكون الحاجة فيها هي الإنتقال من الإعانة إلى الإنتاج في المجتمع ، معربا عن سعادتهم في زايد العليا أن صاحب الهمة أصبح قادرًا على إنجاز المعاملة بنفسه .

و قدم عبدالله كمالي شرحا عن تفاصيل المختبر ومحتوياته من الأجهزة موضحا أن المختبر عبارة عن أجهزة لوحية كبيرة يستطيع صاحب الهمة المصاب بالشلل الرعاشي إستخدام هذا النوع من لوحة المفاتيح التي تم تجميعها في أحد المختبرات الإنشائية الخاصة في مركز الباهية لإنتاج أصحاب الهمم مؤكدا حرصهم على مشاركة صاحب الهمة أن يكون له دور فعال في المجتمع من العطاء والإنتاجية مهما كانت شدة إعاقته .

وقالت آمنة الكتبي مدرس متخصص في مركززايد العليا في مدينة العين إن المختبر يدعم ثقة الطلاب بأنفسهم لتمكينهم و تأهيلهم لسوق العمل و إكتساب المهارات اللازمة لإنجاز المعاملات الرقمية.

وقال ولي أمر الطالب أحمد سعيد الراشدي من مركز زايد العليا في مدينة العين إن مبادرة المختبر حققت لأبنائهم من أصحاب الهمم خدمة كبيرة ودعا أولياء الأمور إلى الحرص على إلحاق أبنائهم للمشاركة ليصبحوا أفرادا فاعلين في المجتمع .