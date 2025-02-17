الامارات | 1.4 مليون مستفيد من مزايا الدفع المبكر وتقسيط المخالفات المرورية خلال 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ عدد المستفيدين من مزايا حملة "بادر واستفد " 1.4 مليون متعاملًا خلال العام 2024 بنسبة زيادة وصلت إلى 20,77% عن العام 2023 وتضمنت المزايا) الاستفادة من التسهيلات والخصومات والخدمات المتعلقة بالسداد المبكر للمخالفات المرورية بالإضافة إلى تقسيط المخالفات المرورية المترتبة على المركبات والسائقين بدون فوائد أو أرباح، وذلك ضمن جهود شرطة أبوظبي في تعزيز قيم السعادة والإيجابية للمتعاملين .

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية بشرطة ابوظبي أن حملة "بادر واستفد “، ركزت على تقديم الخدمات التي تُسهم في إسعاد المتعاملين وتوضيح قنوات الخدمة لهم والتي تم تجهيزها بإمكانات متطورة بما يحقق رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.

وذكر ان المديرية حرصت على تقديم ورش العمل والمحاضرات التوعوية، والتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية لتقديم المجالس المجتمعية، إلى جانب إعداد ونشر الأفلام التوعوية المتعلقة بأهداف "بادر واستفد " على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي والنشر في وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني، بالاضافة إلى توزيع الكتيبات التوعوية على سائقي المركبات.

وأوضح العقيد الدكتور مهندس مسلم محمد الجنيبي مدير إدارة تحصيل المخالفات المرورية بمديرية المرور والدوريات الأمنية أن "بادر واستفد "اهتمت بتحفيز مُلاك المركبات على دفع المخالفات المرورية وتعزيز وعي الجمهور بفوائد التسديد المبكر للمخالفات وعواقب التأخير وزيادة إلمام الجمهور بالتسهيلات وقنوات دفع المخالفات المرورية، كما ركزت على التعريف بمبادرات خصم وتقسيط المخالفات المرورية، والدفع عبر القنوات الرقمية لحكومة أبوظبي Tamm، والدفع المباشر عبر كاونترات خدمة وإسعاد المتعاملين.

ولفت إلى شروط وخطوات الاستفادة من خدمة تقسيط المخالفات وهي أن تكون البطاقة الائتمانية صادرة من البنوك والمصارف المتعاقدة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهي: بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق الاسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الاسلامي، والاتصال مباشرة بالبنك الذي يقدم الخدمة خلال فترة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ تسديد المبلغ لطلب تقسيط المخالفات.