الصين تعزز حضورها في "آيدكس 2025" بأحدث التقنيات الدفاعية المتقدمة

ابوظبي - سيف اليزيد - تشارك جمهورية الصين الشعبية في الدورة الجديدة من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2025"، الذي انطلقت فعالياته اليوم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بوفد رفيع المستوى يضم 59 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية المتقدمة.

وتشمل المشاركة الصينية نخبة من أبرز الشركات العاملة في مجالات الأنظمة الدفاعية المتطورة مثل شركة الصين للأنظمة تحت الحمراء "Jiuzhiyang Infrared"، وشركة بكين لتقنيات المواد المتطورة "Protech"، وشركة شنغهاي "Terjin" لأنظمة الراديو، ومجموعة "نورينكو" للصناعات الدفاعية، والشركة الوطنية الصينية لاستيراد وتصدير تكنولوجيا الطيران "CATIC".

وتستعرض الشركات الصينية المشاركة أحدث ابتكاراتها في مجالات أنظمة الرادار والاتصالات والمركبات غير المأهولة والمواد الدفاعية المتقدمة