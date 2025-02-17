تمديد فعاليات مهرجان الشيخ زايد حتى نهاية شهر رمضان المبارك

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت إدارة مهرجان الشيخ زايد، تمديد فعاليات المهرجان حتى نهاية شهر رمضان المبارك، استجابة للإقبال الجماهيري الكبير، ولتأكيد مكانته وجهة رئيسية تحتفي بالقيم الرمضانية الأصيلة وتعزز أجواء الشهر الفضيل.

ويتزامن تمديد المهرجان مع "عام المجتمع 2025" الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تحت شعار "يدًا بيد"، حيث يسهم الحدث في تعزيز التفاعل الاجتماعي والتلاحم المجتمعي من خلال فعالياته المتنوعة التي تجمع الأفراد والعائلات في أجواء رمضانية احتفالية، تعكس الموروث الثقافي الإماراتي وتوفر منصات تفاعلية تحتفي بالعادات والتقاليد المحلية.

وأكد عبدالله مبارك المهيري، عضو اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، بهذه المناسبة أن الإقبال الجماهيري الكبير يعكس مكانة المهرجان كمنصة ثقافية وتراثية عالمية، مشيرًا إلى أن تمديد المهرجان خلال شهر رمضان يتيح للزوار فرصة الاستمتاع بتجربة متميزة تعكس التراث الإماراتي برؤية عالمية.

ولفت إلى أن المهرجان يساهم بشكل كبير في تنشيط القطاعات الاقتصادية والسياحية من خلال استقطاب أعداد متزايدة من الزوار، مما يعزز مكانة الإمارات وجهة عالمية للثقافة والترفيه خلال الشهر الكريم.

ويستمر مهرجان الشيخ زايد في تقديم تجربة ثقافية وترفيهية متكاملة، تجمع بين التراث الإماراتي والفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية، ويواصل تعزيز مكانته كوجهة رمضانية متكاملة، تعكس ثراء الثقافة الإماراتية وانفتاحها على العالم، لتصبح كل زاوية في المهرجان مساحة تحيي التاريخ وتحتفي بالحاضر في أجواء من التآخي والعطاء.