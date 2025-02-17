أمطار الخير على مناطق في الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - هطلت أمطار خفيفة على بعض المناطق في الدولة صباح اليوم.



وهطلت أمطار خفيفة على جبل حفيت- المقام (العين) وعلى السلع - الغويفات (منطقة الظفرة) وعلى المرفأ (منطقة الظفرة) وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.