أمطار الخير على مناطق في الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - هطلت أمطار خفيفة على بعض المناطق في الدولة صباح اليوم.
وهطلت أمطار خفيفة على جبل حفيت- المقام (العين) وعلى السلع - الغويفات (منطقة الظفرة) وعلى المرفأ (منطقة الظفرة) وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.
ابوظبي - سيف اليزيد - هطلت أمطار خفيفة على بعض المناطق في الدولة صباح اليوم.
وهطلت أمطار خفيفة على جبل حفيت- المقام (العين) وعلى السلع - الغويفات (منطقة الظفرة) وعلى المرفأ (منطقة الظفرة) وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.
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