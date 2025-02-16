الامارات | 7 منتجات دفاعية جديدة صُنعت بأيدٍ إماراتية في «آيدكس 2025»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض شركة «كالدس» الإماراتية، المتخصصة في تصميم وتصنيع وتطوير المنتجات الدفاعية، أحدث منتجاتها وأنظمتها العسكرية، خلال مشاركتها في الدورة الـ17 من معرض الدفاع الدولي (آيدكس 2025)، الذي يقام من 17 إلى 21 فبراير الجاري، في مركز «أدنيك» أبوظبي الوطني.

ويمثل جناح «كالدس» في المعرض محطة رئيسة لتسليط الضوء على قدرات دولة الإمارات المتقدمة في قطاع الصناعات الدفاعية، ودعوة المختصين وصنّاع القرار لاستكشاف مستقبل واعد من الابتكار والإنجاز.

وتتضمن مشاركة «كالدس» الإعلان، للمرة الأولى، عن مجموعة من الابتكارات، منها الآلية 8x8 الجديدة المصممة لتحمل أقسى الظروف لمختلف العمليات، ذات الدفع الثماني، والمصممة والمصنعة بالكامل في مصانع الشركة بأيدٍ إماراتية، حيث تعدّ من أحدث الآليات من نوعها في العالم، والأولى من حيث التصميم والتصنيع في المنطقة، ما يعكس القدرات التصنيعية والتطويرية للشركة الإماراتية والتي تنافس بمنتجاتها في السوقين المحلية والعالمية، إضافة إلى الآليتين المدرعتين «MATV004 وMATV 001» اللتين تتميزان بالحماية المدرعة العالية، مع سهولة الحركة والدمج مع مختلف أنظمة المهام العسكرية، وحمل المنظومة الصاروخية «الحداة» ومنظومات أخرى على الآلية MATV004.

وستعلن الشركة عن منظومة قاذفة الصواريخ الجديدة «برق» التي تتميز أيضاً بسهولة الحركة، وكثافة النيران، مع العديد من التقنيات التكنولوجية المتطورة، وكذلك آلية «الوشق» الاستطلاعية ذات الدفع الرباعي والمزودة بتقنيات رصد حديثة بحركة مرنة عالية.

إلى جانب ذلك، تقدم «كالدس» أنظمة دفاعية متطورة، مثل منظومة «برج» 35 ملم، بسبطانة ثنائية مخصصة للدفاع الجوي القريب، والمثبتة على آلية «الوحش 8x8»، ومنظومة برج المدفع عيار 155 ملم، «لهب» التي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة.