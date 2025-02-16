الامارات | 5 ساعات دوام المدارس الخاصة في رمضان.. و3 «الجمعة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مدارس خاصة، تطبق المناهج الأجنبية، في دبي عن تحديد ساعات الدوام المدرسي للطلاب والهيئات التدريسية والفنية والإدارية في شهر رمضان المبارك، المقرر أن يبدأ في الأول من مارس المقبل.

وأفادت إدارات مدرسية بأنها دائماً ما تضع جداول زمنية استباقية مؤقتة لدوام الطلبة والهيئات قبل شهر رمضان، لتهيئة أولياء الأمور والطلبة، مع الوضع في الحسبان المواعيد الرسمية التي سيتم اعتمادها من قبل الجهات المعنية.

وبحسب الجداول الزمنية التي تم إرسالها لأولياء الأمور، واطلعت عليها «الإمارات اليوم»، يبلغ إجمالي ساعات الدراسة اليومية في تلك المدارس خمس ساعات في الأيام من الإثنين إلى الخميس خلال شهر رمضان، فيما يُقلص إلى ثلاث ساعات يوم الجمعة.

ووفقاً للجداول، يبدأ دوام الطلاب في تلك المدارس من الساعة 8:20 ويستمر إلى الساعة 1:20 أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، فيما يبدأ دوام يوم الجمعة من الساعة 8:20 إلى الساعة 11:20.

وتسعى المدارس إلى توفير بيئة تعليمية مرنة خلال الشهر الكريم، مع مراعاة ظروف الطلبة والمعلمين، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الحصص الدراسية بأقل جهد ممكن.

يذكر أن الجهات التعليمية في مختلف إمارات الدولة دأبت على تقليص ساعات الدوام المدرسي خلال أيام الشهر الفضيل، سواء على مستوى المدارس الحكومية أو الخاصة، وذلك وفقاً للتوجيهات العامة المتعلقة بنظام العمل والدراسة.

. الدوام من 8:20 إلى 1:20 أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ومن 8:20 إلى 11:20 الجمعة.