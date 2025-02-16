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محمد بن راشد يشهد سباق السيدات لبطولة السلم للدراجات الهوائية

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  • محمد بن راشد يشهد سباق السيدات لبطولة السلم للدراجات الهوائية 1/3
  • محمد بن راشد يشهد سباق السيدات لبطولة السلم للدراجات الهوائية 2/3
  • محمد بن راشد يشهد سباق السيدات لبطولة السلم للدراجات الهوائية 3/3

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سباق السيدات ضمن الدورة التاسعة لبطولة السلم للدراجات الهوائية.

وكتب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، على منصة «إكس»: «محمد بن راشد يشهد سباق السيدات في محمية المرموم ضمن الدورة التاسعة لبطولة السلم للدراجات الهوائية والتي ينظمها المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي».

وأضاف المكتب أن هذا الحدث «يُعتبر السباق الأكبر من نوعه على صعيد حجم المشاركة وتنوع المنافسات، ويمثل ختام منافسات البطولة الأكبر من نوعها للسباقات المجتمعية في العالم على صعيد التنوع والجوائز المالية».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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