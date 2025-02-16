الامارات | "أترمس" الفرنسية تكشف عن تقنيات جديدة بأنظمة المراقبة خلال "آيدكس 2025"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعرض شركة "أترمس" الفرنسية خلال مشاركتها في "آيدكس 2025" أحدث تقنياتها في مجال أنظمة المراقبة الأمنية وتكشف عن تطورات جديدة لنظام " SURICATE" متعدد الأطياف الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد التهديدات وتحليل البيانات في الوقت الفعلي.

يقدم النظام ثلاثة تطبيقات رئيسة، تشمل حماية الحدود عبر مراقبة مستمرة باستخدام تقنيات التصوير المتقدمة، ورصد الطائرات المسيّرة لمواجهة التهديدات الجوية، إضافة إلى المساهمة في الحد من مخاطر اصطدام الطيور بالطائرات في المطارات.

وأعلنت الشركة في بيان لها اليوم تأسيس مقرها الإقليمي في دولة الإمارات، تأكيدًا على التزامها بتعزيز التعاون في قطاعي الأمن والدفاع في المنطقة.

ويمثل" SURICATE " نقلة نوعية في مجال تحليل التهديدات الفورية ودعم اتخاذ القرار ويتميز بقدرته على تصنيف الأجسام وتتبعها بدقة حتى في الظروف البيئية الصعبة وتساهم خوارزمياته المتطورة، القائمة على التعلم العميق، في تحسين استجابة الجهات الأمنية والعسكرية من خلال توفير بيانات دقيقة تعزز من سرعة وكفاءة التدخل.

وأكد وليد لحود، مدير المبيعات الإقليمي في "أترمس" أن "آيدكس" منصة مثالية لعرض أحدث تقنيات المراقبة الأمنية، في ظل تنامي المتطلبات الدفاعية وتطور حلول الذكاء الاصطناعي، منوها بالتزام الشركة بتقديم حلول متطورة تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.