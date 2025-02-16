الامارات | مشاريع حلول ذكية في الجامعات لمواجهة تحديات المستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الجامعات الإماراتية أن شهر الابتكار (فبراير الجاري)، فرصة استثنائية لتحفيز العقول المبدعة، وإطلاق الأفكار الريادية التي تدفع عجلة التطور في مختلف القطاعات، حيث يتعاون الجميع خلال هذا الشهر لصياغة مستقبل أكثر ذكاءً وابتكاراً، بما يتماشى مع رؤية الإمارات الطموحة لعام 2071، مشيرة إلى تنظيمها مجموعة متنوعة من الفعاليات، والكشف عن الكثير من الابتكارات وبراءات الاختراع، إضافة إلى الشركات الناشئة.

جامعة الإمارات

وأعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة إطلاق فعاليات «الإمارات تبتكر 2025»، كجزء من الجهود الوطنية لتعزيز ثقافة الابتكار، وترسيخ مكانة الدولة كواحدة من أبرز رواد الابتكار عالمياً، مشيرة إلى أن «الإمارات تبتكر 2025» فرصة مميزة لتطوير نمط تفكير يفتح آفاقاً جديدة للإبداع، ويشجع على التجربة المدروسة، ويقدّم حلولاً مبتكرة تُسهم في تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.

وأكد الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، زكي نسيبة، أن شهر الابتكار يُعد دعوة مفتوحة لكل فرد في مجتمع الجامعة من طلبة وأعضاء هيئة تدريس وموظفين، للإسهام الفعال في هذه الجهود من خلال التعلم المستمر، والتفكير الإبداعي، وطرح الحلول المبتكرة وتقييمها بالتجارب العملية، والمشاركة البحثية، ونشر المعرفة، وتشمل «الإمارات تبتكر 2025» مجموعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، أبرزها معرض الابتكارات 2025، وجلسات حوارية وورش عمل متخصصة تهدف إلى تعزيز التفكير الإبداعي، وتطوير الحلول المبتكرة للتحديات المستقبلية.

جامعة خليفة

فيما تنظم جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا معرض البحوث والابتكار 2025، ويشمل المعرض هذا العام ثلاثة أقسام رئيسة، تضم بحوث جامعة خليفة وتطبيقات القطاع الصناعي والشركات الناشئة، مشيرة إلى أن المشاريع المعروضة تركز على الأبحاث الرائدة في مجالات الاستدامة والرعاية الصحية والأنظمة الذكية والمواد المتقدمة، كما سيتمكّن الزوار من الاطلاع على عروض الشركات الناشئة التي تحتضنها الجامعة، إضافة إلى أوراق في مجالات البحث العلمي لعدد من طلبة وباحثي الجامعة يمكن أن تتحول إلى مشاريع في المستقبل.

جامعة زايد

وتحت شعار «تمكين المستقبل من خلال الابتكار»، تستضيف جامعة زايد مجموعة متنوعة من الفعاليات وورش العمل والمسابقات، مشيرة إلى تنظيم أكثر من 50 فعالية تغطي مجالات متعددة من الذكاء الاصطناعي والاستدامة إلى ريادة الأعمال والتحول الرقمي.

وقال مدير جامعة زايد بالإنابة، الأستاذ الدكتور مايكل ألين: «نلتزم بتعزيز ثقافة الابتكار بما يتماشى مع تحول دولة الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة، حيث ستتحول الجامعة إلى منصة ديناميكية للأفكار والإبداع، لتسليط الضوء على مواهب طلبتنا وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وشركائنا، والتزامهم بتقديم حلول رائدة لمواجهة التحديات العالمية».

فعاليات مبتكرة

من أبرز الفعاليات ضمن برنامج جامعة زايد، هاكاثون حلول مبتكرة بالذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات البيئية، ومسابقة الشركات الناشئة للتعلم بالذكاء الاصطناعي، وورش عمل الابتكار الرقمي في المدن الذكية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية، بالتعاون مع شركة سيمنس أدفانتا الشرق الأوسط، ومنتدى التقييم في عصر الذكاء الاصطناعي لتطوير أساليب التقييم والتعلم الأكاديمي، وورشة عمل حول أساسيات محطات بلومبرغ المالية ومسابقات تداول الأسهم، إضافة إلى ماستر كلاس في الخطابة العامة باللغة العربية، وتعزيز مهارات الإلقاء باللغة العربية الفصحى.