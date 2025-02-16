الامارات | سؤال وجواب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تساءل ذوو طلبة مقيمون: هل يجوز انتقال الطالب بالصف الثاني عشر إلى مدارس التعليم العام؟

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن قبول الطلبة المقيمين في الصف الثاني عشر في مدارس التعليم العام يستلزم تحقيق شرط التميز (لا تقل نسبة الطالب عن 90% لمادتين أو أكثر، و85% في المادة الثالثة أو ما يعادلها في نظام الوصف «A-B» في المواد التالية: اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات) للقبول في الصفوف من الثاني إلى الثاني عشر، وأن يعمل ولي الأمر في جهة حكومية أو شبه حكومية، ووجوده في الدولة بإقامة سارية المفعول.

إعداد: عمرو بيومي