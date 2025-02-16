الامارات | مسابقتا خطابة وفصاحة لتعزيز مهارات قادة المستقبل من الطلبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت جامعة أبوظبي مسابقتين للخطابة والفصاحة، الأولى «مسابقة الخطابة والفصاحة السادسة لطلبة المدارس»، والثانية «المسابقة الوطنية الأولى للخطابة والمناظرة لطلبة الجامعات»، بهدف تعزيز مهارات الإلقاء والتواصل والقيادة لدى الطلبة، بما يتماشى مع «عام المجتمع» بالدولة. وشهدت المسابقة الأولى مشاركة أكثر من 400 طالب، يمثلون 56 مدرسة بالإمارات. وأسهمت في توفير المهارات الأساسية للطلبة من أجل إعدادهم للتميز والنجاح الأكاديمي والمهني في المستقبل، مثل التواصل والتفكير النقدي والقيادة. وتعزيز المشاركة الفكرية، وشملت المسابقة ورشاً متعددة، كورشة عمل «لغة الجسد»، وورشة «مقدمة في فن الأنمي الياباني».

واستقبلت المسابقة الثانية طلبة جامعيين من الإمارات وسلطنة عمان، حيث تنافس الطلبة ضمن ثلاث فئات رئيسة: المناظرة باللغة الإنجليزية، والخطابة الأصلية باللغتين الإنجليزية والعربية، والخطاب المرتجل بالإنجليزية والعربية أيضاً، ما أسهم في تعزيز التواصل. وشهدت المسابقتان فوز أكثر من 30 طالباً وطالبة بجوائز مالية.