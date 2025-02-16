«آيدكس» و«نافدكس».. 32 عاماً من الابتكار في الصناعات الدفاعية والأمنية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

يشهد معرضا «آيدكس» و«نافدكس» 2025، نمواً استثنائياً وغير مسبوق في المشاركة الدولية والمحلية، سواء من حيث عدد الشركات العالمية أو الإماراتية، إذ تُعد الفعاليتان من أبرز الفعاليات العالمية في قطاعي الدفاع والأمن، ما يجسد مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في صياغة مستقبل الصناعات الدفاعية القائمة على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ونجح المعرضان على مدار أكثر من ثلاثة عقود في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في الصناعات الدفاعية والأمنية ودعم الاستقرار الإقليمي والأمن والسلم العالمي، فمنذ انطلاق الدورة الأولى لـ «آيدكس» عام 1993 حقق المعرض تطوراً نوعياً في الحجم والمشاركة الدولية، ليتحول إلى منصة رئيسية لعرض أحدث الابتكارات التكنولوجية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.

وحقق المعرضان من انطلاقهما نمواً مستمراً، إذ ارتفع عدد العارضين من 350 شركة في عام 1993 إلى 1350 شركة في 2023 بنسبة نمو 385%، فيما زاد عداد الدول المشاركة من 24 دولة في عام 1993 إلى 65 دولة في 2023 بنسبة نمو 270%، كما قفز عدد الزوار من 20 ألف زائر في عام 1993 إلى 132 ألف زائر في 2023 بنسبة نمو 660%.

وانطلقت النسخة الأولى من معرض «آيدكس» في عام 1993 بمساحة 1200 متر مربع، وبمشاركة 350 شركة عارضة من 30 دولة، منها 20 شركة إماراتية، واستقبلت أكثر من 20 ألف زائر، بينما توسعت مساحة المعرض بحلول عام 2003 إلى 18 ألف متر مربع، وارتفع عدد الشركات العارضة إلى 732 شركة من 46 دولة، بينها 73 شركة إماراتية، واستقبل المعرض نحو 45 ألف زائر.

وفي عام 2013، قفز عدد الشركات العارضة إلى 1112 شركة من 59 دولة مع مشاركة 143 شركة إماراتية، فيما بلغت المساحة الإجمالية للمعرض 133 ألف متر مربع، واستقطب الحدث أكثر من 80 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم و140 وفداً دولياً مع توقيع صفقات بقيمة 14 مليار درهم، مما يعكس الثقة المتزايدة في مكانة المعرض كواحد من أبرز الفعاليات الدفاعية عالمياً.

وبعد 30 عاماً من الانطلاقة الأولى وصل عدد العارضين في نسخة 2023 إلى 1350 شركة من 65 دولة و331 وفداً رسمياً من حول العالم، فيما حظي الحدث بمشاركة قياسية للشركات الإماراتية بلغت 216 شركة و41 جناحاً وطنياً، وبلغ إجمالي قيمة الصفقات الموقعة خلال تلك الدورة 23.34 مليار درهم «أعلى قيمة في تاريخ المعرضين».

كما استقطبت فعاليات معرضا «آيدكس ونافدكس 2023» أكثر من 1300 إعلامي، ما يعكس الاهتمام العالمي بهين الحدثين، واستقبلت أكثر من 132 ألف زائر وغطت مساحة «آيدكس» 165 ألف متر مربع في مركز «أدنيك»، إضافة لمنطقة المارينا المخصصة لـ «نافدكس».

ونجح المعرضان في جذب مشاركة واسعة من دول القارات الخمس «أوروبا وآسيا وأفريقيا والأميركتين»، ما يعكس مكانتهما كمنصتين عالميتين رائدتين للابتكار التكنولوجي في مجالات الدفاع والأمن مثل الذكاء الاصطناعي والأنظمة المتطورة، كما لعبا دوراً محورياً في تعزيز التعاون الدولي عبر توقيع مئات الاتفاقيات بين الحكومات والشركات، الأمر الذي يدعم الجهود المشتركة لتعزيز الأمن العالمي.

2025

تشهد دورة عام 2025 من معرضي «آيدكس» و«نافدكس» زيادة في عدد الشركات العارضة، ليصل إلى 1565 شركة من 65 دولة بنمو قدره 16% مقارنة بالدورة الماضية، فيما زادت المساحة الإجمالية للمعرض بنسبة 10% مقارنة بالدورة السابقة لتصل إلى 181 ألفاً و501 متر مربع، كما تشهد الدورة الحالية مشاركة ما يزيد على 731 شركة جديدة، بزيادة نسبتها 82% مقارنة بالدورة الماضية، ومشاركة 41 جناحاً وطنياً، بينما بلغ عدد الشركات الوطنية المشاركة 213 شركة، بنسبة 16% من إجمالي الشركات العارضة، في حين تبلغ نسبة الشركات الدولية 84%.