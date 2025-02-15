الامارات | رسوم جديدة على مواقف المركبات بدبي خلال فترات الفعاليات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُطبِّق شركة باركن رسوماً جديدة على مواقف المركبات في دبي خلال فترات الفعاليات فقط مقابل 25 درهماً لكل ساعة، ابتداءً من غد الإثنين 17 فبراير الجاري.

وأوضحت «باركن» عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذا القرار سيسهم في جعل حركة المرور أكثر سلاسة، فضلاً عن إتاحة المواقف لركن المركبات بكل راحة قرب مواقع الفعاليات.

ودعت الشركة السائقين إلى استخدام وسائل النقل العام عند التوجه إلى مناطق الفعاليات.

وأشارت إلى البدء بتطبيق الرسوم الجديدة حول مركز دبي التجاري العالمي خلال أوقات الفعاليات، كمرحلة أولى.

ووفقاً لسياسة التعرفة المرنة للمواقف، التي سيجري تفعيلها في نهاية مارس المقبل، ستكون قيمة التعرفة في المواقف المميزة ستة دراهم في الساعة، ولبقية المواقف العامة الخاضعة للرسوم أربعة دراهم، خلال أوقات الذروة الصباحية من الساعة الثامنة إلى العاشرة، وأوقات الذروة المسائية من الساعة الرابعة إلى الساعة الثامنة.

وستبقى التعرفة على حالها دون أي تغيير خارج أوقات الذروة، من الساعة العاشرة صباحاً إلى الرابعة مساءً، ومن الساعة الثامنة مساءً إلى العاشرة مساءً، وستكون المواقف مجانية في فترة الليل من الساعة العاشرة مساءً إلى الثامنة صباحاً، ومجانية يوم الأحد.