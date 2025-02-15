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"الداخلية": الإسعاف الجوي ينقذ حياة مواطن تعرض لحادث

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"الداخلية": الإسعاف الجوي ينقذ حياة مواطن تعرض لحادث

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، أن أطقم طيران الإسعاف الجوي بإدارة جناح الجو في الإدارة العامة للإسناد الأمني تمكنت من "المساهمة في إنقاذ حياة مواطن إماراتي يبلغ من العمر 20 عاماً".
وأضافت الوزارة، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن المواطن "تعرض لإصابات متوسطة إثر حادث تدهور دراجة نارية بمنطقة الرفادة بإمارة الشارقة".
وأكدت وزارة الداخلية أن التدخل حصل "بعد أن تلقت غرفة عمليات إدارة جناح الجو طلباً من القيادة العامة لشرطة الشارقة، مما تطلب إسعافه ونقله جواً إلى مستشفى الذيد لتلقي العلاج اللازم".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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