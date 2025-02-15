الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في دبي شخصاً من جنسية دولة عربية إلى محكمة الجنح بتهمة السب باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.

وأفادت تفاصيل القضية بأنه نشر على إحدى منصات التواصل الاجتماعي عبارات مسيئة إلى شخص آخر، فحرر الأخير بلاغاً بالواقعة.

وبعد نظر الدعوى من قبل محكمة الجنح قضت بإدانة المتهم وتغريمه 10 آلاف درهم عما أسند إليه ومصادرة الهاتف المضبوط، ومحو العبارات والبيانات محل الجريمة.