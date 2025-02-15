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الامارات | أروقة المحاكم

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إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في دبي شخصاً من جنسية دولة عربية إلى محكمة الجنح بتهمة السب باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.

وأفادت تفاصيل القضية بأنه نشر على إحدى منصات التواصل الاجتماعي عبارات مسيئة إلى شخص آخر، فحرر الأخير بلاغاً بالواقعة.

وبعد نظر الدعوى من قبل محكمة الجنح قضت بإدانة المتهم وتغريمه 10 آلاف درهم عما أسند إليه ومصادرة الهاتف المضبوط، ومحو العبارات والبيانات محل الجريمة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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