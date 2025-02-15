سلطان الشامسي لـ«الاتحاد»: دور تاريخي للإمارات في دعم السودان

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد سلطان الشامسي، نائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، أن مخرجات المؤتمر إيجابية جداً، لكونها تطرقت إلى تعهدات بمساعدات إنسانية جديدة وهدنة خلال شهر رمضان المبارك، لتسهيل إدخال المساعدات بشكل أكبر، وتسهيل حركة الناس، ورأينا دولاً مثل كندا وبريطانيا وفرنسا دعمت توجه دولة الإمارات نحو هدنة خلال رمضان.

وتمنى الشامسي أن تكون هدنة مستدامة، وأن يعم السلام في السودان.

وأكد أن هناك خطة إنسانية ستطلقها الأمم المتحدة خلال الأسبوع القادم، ودولة الإمارات جزء من هذه الجهود الدولية المشتركة، وقامت بتنظيم هذا المؤتمر الإنساني لدعم هدنة إنسانية، والتعهد بتقديم 200 مليون دولار. الإمارات لديها دور إنساني تاريخي تجاه السودان.

وأضاف الشامسي أنه أثناء النزاع الذي بدأ في أبريل 2023، قدمت الإمارات 400 مليون دولار كمساعدات إنسانية، والآن تقدم الإمارات من خلال المؤتمر الذي انعقد في أديس أبابا 200 مليون دولار إضافية لتعزيز الجهود الإنسانية.

وأشار الشامسي إلى أن هناك برامج قائمة تقدمها بعض الدول لتقديم مساعدات إنسانية للسودان، وأن جميع المبالغ التي تم تقديمها للسودان منذ عام 2024 وإلى الآن تتجاوز 4 مليارات دولار، ودعا لحشد الجهود الدولية بشكل أكبر لسد الفجوة، سواء داخل السودان أو في دول الجوار، ومن بينها جنوب السودان وتشاد.