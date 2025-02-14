«زكِّ» تستهدف 2800 يتيم في 1181 أسرة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

أطلقت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي حملتها الرمضانية السنوية «زكِّ»، التي تهدف إلى تقديم الدعم المستدام لأسر الأيتام في إمارة الشارقة والمناطق الوسطى والشرقية، من خلال مشاريع إنسانية واجتماعية واقتصادية. تستهدف الحملة هذا العام أكثر من 2800 يتيم في 1181 أسرة، في خطوة تعكس روح التكافل الاجتماعي، وتعزز مبدأ التعاون بين أفراد المجتمع.

تشمل الحملة مشاريع مثل «الزكاة» لتوجيه أموال الزكاة للمستحقين، و«المير الرمضاني» لتوفير احتياجات الأسر طوال الشهر، و«فطّرهم» لتقديم وجبات إفطار، و«عطية رمضان» لتوزيع الهدايا على الأسر التي تواجه ظروفاً خاصة.

وقالت منى بن هده السويدي، مدير عام المؤسسة، إن الحملة تركّز هذا العام على تعزيز التكافل الاجتماعي، وضمان وصول أموال الزكاة والتبرعات إلى المستحقين.