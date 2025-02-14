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الامارات | حمدان بن محمد وأحمد بن محمد يحضران أفراح بن الشيخ مجرن

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | حمدان بن محمد وأحمد بن محمد يحضران أفراح بن الشيخ مجرن 1/2
  • الامارات | حمدان بن محمد وأحمد بن محمد يحضران أفراح بن الشيخ مجرن 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة أحمد محمد بن الشيخ مجرن، بمناسبة زفاف نجلهما راشد، على كريمة سعيد أحمد بن الشيخ مجرن، في دبي.

وهنأ سموهما العروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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