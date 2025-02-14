الامارات | رمضان 30 يوماً.. والصيام 13 ساعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، بأن شهر رمضان، الذي يحل أول مارس المقبل، سيكمل 30 يوماً، ويبلغ عدد ساعات الصيام 13 ساعة، وتتقدم المناطق الشرقية من الدولة في موعد الإفطار والإمساك مقارنة بالمناطق الغربية بفارق زمني يصل إلى 20 دقيقة.

وتفصيلاً، قال إبراهيم الجروان، لـ«الإمارات اليوم»، إن الهلال الجديد يولد بعد حدوث الاقتران بين الشمس والقمر، يوم الجمعة 28 فبراير 2025 عند الساعة 04:45 صباحاً بتوقيت الإمارات، مضيفاً أنه مساء اليوم نفسه سيكون القمر وقت غروب الشمس على ارتفاع ست درجات، وبعمر يتجاوز 13:35 ساعة، وسيغرب القمر بعد غروب الشمس بـ31 دقيقة، فتكون عملية رصده واردة، وبهذا سيكون السبت الأول من مارس المقبل، غرة شهر رمضان المبارك، وفق الحسابات الفلكية.

وذكر الجروان أن من المتوقع أن يولد هلال شهر شوال يوم السبت 29 مارس الساعة 14:58 ظهراً بتوقيت الإمارات، وسيكون مماساً للأفق الغربي وقت غروب الشمس، وسيغرب بعد غروب الشمس بخمس دقائق، ولهذا من المتوقع أن تتعذر رؤيته، وسيكمل الشهر الفضيل عدته 30 يوماً، وعليه يكون يوم الإثنين 31 مارس غرة شهر شوال، وعيد الفطر المبارك فلكياً.

وقال إن طول فترة النهار الشرعي (وهو طول فترة الصيام، الفترة من الفجر إلى غروب الشمس)، سيبلغ في بداية شهر رمضان الفضيل قرابة 13 ساعة، وفي نهاية الشهر الفضيل قرابة 13:42 ساعة في الإمارات.

وأشار إلى أن الفروقات الزمنية بين مناطق أقصى شرق الدولة عند الساحل الشرقي، ومناطق أقصى غرب الدولة عند السلع والغويفات، تصل إلى نحو 20 دقيقة، وتتقدم فيها المناطق الشرقية عن الغربية في الشروق والغروب.

وحول الملامح الجوية العامة خلال الشهر الفضيل، ذكر الجروان أنها ستكون في المعدلات الطبيعية في ذلك الوقت من العام، وتكون درجات الحرارة في بدايته بين 18 إلى 29 درجة مئوية، وفي نهايته بين 21 إلى 34 درجة مئوية، أما معدل الأمطار الشهرية فهو بين 18 و24 مم خلال تلك الفترة، حيث قد تنشط الاضطرابات الجوية الربيعية خلال النصف الثاني من الشهر الفضيل.

وأشار الجروان إلى أنه خلال السنوات 2030 إلى 2033 سنشهد أقصر نهار في شهر رمضان المبارك في نصف الكرة الشمالي، حيث سيكون متوافقاً مع موعد الانقلاب الشمسي الشتوي الذي يكون في 22/21 ديسمبر، فيما سيشهد عام 2030 حلول شهرين لرمضان، أحدهما رمضان 1451 في 5 يناير 2030، والآخر في 26 ديسمبر 2030 لرمضان 1451.