الامارات | الإمارات تطلق مبادرة بـ220 مليون درهم لدعم تعليم الطلاب المكفوفين في إثيوبيا

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تطلق مبادرة بـ220 مليون درهم لدعم تعليم الطلاب المكفوفين في إثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله، ومن خلال "مؤسسة إرث زايد الإنساني"، أطلقت دولة الإمارات مبادرة بقيمة 220 مليون درهم لدعم تعليم الطلاب المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية في إثيوبيا.
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