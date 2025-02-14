الامارات | مالكة "شوكولاتة دبي": الشيخ حمدان يعزز شغفنا بالابتكار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مالكة "شوكولاتة فيكس" المعروفة بـ"شوكولاتة دبي"، سارة حمودة إن "دبي قدمت لنا المجال كي نحلم، ونضع العالم برمته و نُطلعه على رحلتنا، ولهذا نشعر بالامتنان لها كثيرا".

وأضافت على الموقع الرسمي لحساب علامة "فيكس" على "إنستغرام" : "في الحقيقة إن صنع شيء من الصفر وحتى يصل إلى النجاح يتطلب الرؤية، والكثير من الحب".

وتابعت قائلة :"كان لقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمثابة شرف كبير للغاية، وهو يعزز شغفنا بالابتكار ويجعلنا نقدم شيئا مميزاً في هذه الحياة".