"الأمن السيبراني" يوصي بضرورة تحديث متصفح كروم

ابوظبي - سيف اليزيد - أوصى مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بضرورة تحديث متصفح كروم الخاص بأجهزة المستخدمين إلى أحدث إصدار من قبل شركة جوجل.

وأصدرت الشركة مؤخراً، تحديثات أمنية طارئة لمتصفح كروم، لمعالجة الثغرات الأمنية.وفق الحساب الرسمي لمجلس الأمن السيبراني في منصة إكس.

وأكد مجلس الأمن السيبراني ضرورة تحديث متصفح كروم الخاص بأجهزتكم إلى أحدث إصدار من قبل جوجل. للإطلاع على تفاصيل الثغرات يرجى متابعة الرابط التالي: https://chromereleases.googleblog.com/2025/02/stable-channel-update-fordesktop_12.html https://chromereleases.googleblog.com