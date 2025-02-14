الامارات | محمد بن راشد يكرّم أنكسيوس ماسوكا.. أفضل وزير في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وزير الزراعة وشؤون الأراضي في جمهورية زيمبابوي، الدكتور أنكسيوس ماسوكا، بجائزة أفضل وزير في العالم في دورتها الثامنة، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025.

وكرّم سموّه الفائز بجائزة أفضل وزير في العالم، بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وأكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الوزير الاستثنائي هو من يقود التغيير الإيجابي، ويجعل من كل قرار إضافة نوعية للحكومة، وأن الوزير الذي يضع الإنسان وخدمته محوراً للعمل وأساساً للابتكار ركن أساسي في صناعة المستقبل، مشدداً سموّه على أن الاحتفاء بالقادة الحكوميين المبدعين وإبراز إنجازاتهم وابتكاراتهم وحلولهم التي ترتقي بجودة حياة مجتمعاتهم، يمثل رسالة لكل قيادات العمل الحكومي حول العالم، بأن النجاح الحقيقي هو الذي تترجمه النتائج على أرض الواقع، والتي تحقق التنمية المستدامة وتصنع مستقبلاً مشرقاً للمجتمعات.

وقال سموّه: «إن الوزير الاستثنائي لا يُدير المنصب، بل يقود التغيير الإيجابي، ويجعل من كل قرار إضافة نوعية للعمل، ومن كل تحدٍ فرصة، ومن كل فكرة وحلم واقعاً يُكتب في سجل التاريخ والمستقبل».

وجاء اختيار أنكسيوس ماسوكا لجائزة أفضل وزير في العالم لإنجازاته المُلهِمة في مجال عمله، التي أحدثت أثراً إيجابياً كبيراً في قطاعات الزراعة والمجتمع والاقتصاد، إذ سجلت زيمبابوي في ظل قيادته وزارة الزراعة، إنجازاً غير مسبوق في عام 2022، بحصاد قياسي للقمح بلغ 375 ألف طن، ما حقق الاكتفاء الذاتي وخفض الاعتماد على الواردات للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين.

وفي إطار رؤية طموحة، يسعى ماسوكا إلى تحقيق إنتاج 2.7 مليون طن متري من الذرة، وتوسيع مشروعات الري، واعتماد استراتيجيات زراعية مقاومة لتغير المناخ. كما عمل على تأمين الموارد المائية، وتسريع بناء 12 سداً، مع خطط لإعادة تأهيل مشروعات ري تغطي أكثر من 200 ألف هكتار، لتعزيز الإنتاجية الزراعية واستدامتها.

ولتحديث الزراعة، أطلقت الحكومة في زيمبابوي برامج مكننة، ما وفّر معدات زراعية متطورة مثل الجرارات والحصادات، فيما تم تكثيف الجهود لتوسيع البنية التحتية للري.

وأدى ماسوكا دوراً محورياً في تأسيس ونجاح الكلية الزراعية الإلكترونية في زيمبابوي.

وتُعد جائزة أفضل وزير في العالم تكريماً رفيع المستوى للوزراء أصحاب الإنجازات الاستثنائية، الذين يمثلون أفضل النماذج الحكومية العالمية الرائدة في تطوير منظومة الفرص المستقبلية، وتصميم وتنفيذ الحلول المبتكرة للتحديات العالمية، بما يدعم بناء مجتمعات مستدامة.

وتهدف جائزة «أفضل وزير في العالم»، التي تنظّمها «مؤسسة القمة العالمية للحكومات» بالشراكة مع شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» الشرق الأوسط، إلى الاحتفاء بالجهود الاستثنائية التي يبذلها قادة حكوميون لتحسين جودة الحياة لمواطنيهم، وتعزيز مسيرة التقدم والتطور في مجتمعاتهم.

وتركّز النسخة الثامنة من جائزة أفضل وزير في العالم على المشاريع والمبادرات الناجحة والقابلة للتوسّع، التي أثبتت تأثيرها الإيجابي في المجتمعات من خلال تحقيق مستويات عالية من المرونة، والاستعداد، والابتكار، واستشراف المستقبل، إلى جانب الالتزام بالحوكمة الرشيدة والشفافية.

محمد بن راشد:

. الوزير الاستثنائي هو من يقود التغيير الإيجابي، ويجعل من كل قرار إضافة نوعية للحكومة.

. الوزير الذي يضع الإنسان وخدمته محوراً للعمل وأساساً للابتكار.. ركن أساسي في صناعة المستقبل.