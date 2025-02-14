الامارات | مستشفى رأس الخيمة يطلق تحدي الوزن: 300 درهم لكل كيلوغرام مفقود

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مستشفى رأس الخيمة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، انطلاق النسخة الخامسة من تحدي «خاسر الوزن الأعظم» للعام الجاري، الذي يستمر 12 أسبوعاً من 21 فبراير الجاري، إلى 22 مايو المقبل، بهدف التشجيع على نمط حياة صحي، ومواجهة السمنة التي تؤثر في 40% من سكان الدولة، وتزيد خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب.

وذكر المستشفى أن النسخة الحالية من التحدي تتضمن فئة جديدة للعائلات، لتشجيع أفراد الأسرة على المشاركة معاً، لتحقيق أهداف صحية مشتركة، ما يعزز روح التعاون والتغيير المستدام، إذ يمكن للمشاركين اختيار الفئة البدنية، أو الافتراضية، أو المؤسسية، أو المدرسية.

وأوضح المستشفى أن أول ثلاثة متسابقين من الرجال والسيدات في كل فئة سيحصلون على جوائز نقدية مجزية، حيث سينال الفائزون بالمركز الأول 300 درهم عن كل كيلوغرام مفقود، بينما يحصل الفائزون بالمركز الثاني على 200 درهم لكل كيلوغرام، والمركز الثالث على 100 درهم لكل كيلوغرام، أما في الفئة «الافتراضية»، فيحصل المشاركون على إجازات، وباقات صحية، وقسائم طعام، وعضوية في صالة الألعاب الرياضية.

وقال المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة، الدكتور رضا صديقي: «حظيت مبادرتنا باهتمام واسع، ليس فقط داخل دولة الإمارات، بل على مستوى العالم، وتلقينا طلبات للمشاركة من العديد من البلدان، ما يعكس نجاح المبادرة وتأثيرها الإيجابي، إذ نعمل حالياً على وضع خطط لتوسيع نطاق التحدي ليصل إلى جمهور أوسع، ونتطلع إلى تعزيز المشاركة الدولية في الدورات المقبلة»، وأضاف صديقي: «نطلق هذا العام فئة الأسرة لتشجيع الآباء والأطفال وأفراد الأسرة كافة على المشاركة معاً، بحيث يمكن لكل فريق أن يضم ثلاثة أفراد على الأقل، مع خيار التسجيل إما في الفئة البدنية أو الفئة الافتراضية، وستُمنح الأسرة التي تحقق أعلى معدل لفقدان الوزن قسائم نمط حياة كتشجيع على التزام نمط حياة صحي، كما خصصنا جوائز منفصلة للأزواج الذين يحققون نتائج بارزة».

وتتمثل متطلبات التسجيل والفحص في «الفئة البدنية» من المشاركين إجراء فحص الوزن في مستشفى رأس الخيمة عند بداية التحدي ونهايته، أما في «الفئة الافتراضية»، فيمكن للمشاركين إجراء الفحص في عيادتهم المحلية، وتحميل استمارة التسجيل عبر الموقع الرسمي للمسابقة.

وسيتم تحديد الفريق الفائز في تحدي الفريق المؤسسي، بناءً على متوسط فقدان الوزن لأفضل 10 موظفين من كل فريق، وسيتم تشكيل فرق من 10 موظفين أو أكثر للتنافس على الكأس المخصصة لفئة المدارس، كما سيتم تكريم المدرسة التي تسجل أقل معدل لمؤشر كتلة الجسم (BMI) لطلابها من البنين والبنات.