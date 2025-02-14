الامارات | البحرين تطلق «شبكة الأمل» لأفضل الممارسات الناجحة في تمكين الشباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزيرة شؤون الشباب بمملكة البحرين، روان بنت نجيب توفيقي، إطلاق دليل «شبكة الأمل» لأفضل الممارسات الناجحة في مجال تمكين الشباب، خلال مؤتمر صحافي ضمن أعمال «القمة العالمية للحكومات 2025» التي عقدت في دبي على مدار ثلاثة أيام.

حضر إطلاق الدليل كل من وزير دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، الدكتور سلطان النيادي، ووزير الصناعة والتجارة في البحرين، السيد عبدالله بن عادل فخرو، والشيخة دينا آل خليفة، والشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، رئيس جهاز الخدمة المدنية بالبحرين، ومحافظ البنك المركزي البحريني، خالد إبراهيم الحميدان، والرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي، حمد صياح المزروعي، ومستشار فني لوزير الريادة والتمكين بفلسطين، محمد مصلح، ومساعد الأمين العام لوزارة الشباب لشؤون المحافظات والمدن الشبابية في الأردن، الدكتور إبراهيم شخانبة.

وأكّدت وزيرة شؤون الشباب بمملكة البحرين أن الشبكة العالمية الداعمة لتنافسية الشباب «شبكة الأمل»، التي أطلقتها مملكة البحرين، في شهر نوفمبر من العام الماضي، تُعدّ إحدى المبادرات البارزة التي تطلقها المملكة على المستوى الدولي، وتجمع الدول المؤمنة بأهمية وقوة زراعة الأمل في نفوس الشباب، مؤكدة أن هذه المبادرة التي تتوافق مع توجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبحرين، تعكس التزام المملكة بدورها الدولي في تمكين الشباب، واستدامة تأصيل دور المملكة الفاعل في دعم الشؤون الشبابية، وتعزيز التعاون الدولي لتوفير بيئة مثالية لتمكين الشباب.

وأشارت إلى مبادرة سموّ الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بإطلاق «شبكة الأمل» باعتبارها أداة قوية لفتح آفاق جديدة أمام صنّاع القرار في مجال تمكين الشباب، كما تعكس هذه المبادرة التزام سموّه أمام المجتمع الدولي بتعزيز العمل الشبابي المشترك.

وقالت: «إطلاق دليل (شبكة الأمل) لأفضل الممارسات الناجحة في مجال تمكين الشباب يُعدّ خطوة رئيسة نحو تعزيز الجهود العالمية، وتأكيداً لأهمية الشبكة الداعمة لتمكين الشباب، من خلال رصد حلول عملية مبنية على تجارب ناجحة، وتسليط الضوء عليها. ونؤكد من خلال هذا المؤتمر الأهمية التي يلعبها الانضمام إلى (شبكة الأمل) لأنها منصة فريدة للحكومات والمؤسسات لتنسيق الجهود، وتعزيز دور الشباب في مسيرة التنمية، ونحن في مملكة البحرين نفخر بمواصلة دعم هذه المبادرات التي من شأنها إحداث تأثير إيجابي مستدام في الوسط الشبابي العالمي، حيث تم خلال الدليل تسليط الضوء على 28 ممارسة شبابية ناجحة من 13 دولة من الدول الأعضاء».

ووجهت وزيرة شؤون الشباب بمملكة البحرين الدعوة إلى الدول والمنظمات الدولية للانضمام إلى «شبكة الأمل»، وقالت: «تجدد مملكة البحرين دعوتها للوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الشبابي إلى الانضمام لـ(شبكة الأمل)، حيث تمثّل الشبكة مبادرة بحرينية المنشأ، عالمية الأثر، وُجِدت لتعزيز التعاون الدولي تجاه الشباب».

وقال الدكتور سلطان النيادي: «تمكين الشباب لا يقتصر على توفير الفرص فحسب، بل يتطلب تبادلاً للمعرفة، وتطبيق أفضل الممارسات لضمان استدامة هذا التمكين، وهذه الخطوة الطيبة المعنية بإطلاق الدليل تتيح للحكومات وصنّاع القرار أدوات عملية لدعم الشباب وتحفيزهم للإسهام الفاعل في مجتمعاتهم».

روان بنت نجيب توفيقي:

. «شبكة الأمل» سلّطت الضوء على 28 ممارسة شبابية ناجحة من 13 دولة.

سلطان النيادي:

. إطلاق الدليل يتيح للحكومات وصنّاع القرار أدوات عملية لدعم الشباب وتحفيزهم للإسهام الفاعل في مجتمعاتهم.