الامارات | حمدان بن محمد يعلن شراكة جديدة لتنفيذ «دبي لوب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة «بورنج كومباني» الأميركية، المتخصصة في مجال الأنفاق والبنية التحتية، لتعزيز الشراكة بين الجانبين في مجال حفر الأنفاق لدراسة تنفيذ مشروع أنفاق «دبي لوب» لخدمة نقل الركاب في إمارة دبي، بطول 17 كيلومتراً، ويضم 11 محطة، وتقدّر طاقته الاستيعابية بأكثر من 20 ألف راكب في الساعة، وذلك ضمن خطة طويلة المدى تشمل تنفيذ أنفاق على مستوى الإمارة.

جاء ذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، التي استمرت في دبي على مدار ثلاثة أيام، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، واختتمت أعمالها أمس.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، نعلن اليوم عن شراكة جديدة لتنفيذ (دبي لوب)، مع توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة بورنج كومباني الأمريكية لدراسة تنفيذ المشروع بطول 17 كيلومتراً، والذي يضم 11 محطة، وتقدر طاقته الاستيعابية بأكثر من 20 ألف راكب في الساعة».

وأضاف سموه: «فخورون بمستوى التعاون والعلاقات التي تربط دبي مع الشركات الرائدة عالمياً، وهذا المشروع يعكس رسالة واحدة.. دبي بقيادة محمد بن راشد تعيد صياغة مستقبل التنقل من خلال مشاريع نوعية رائدة فوق الأرض وتحت سطحها، من أجل تقديم نموذج رائد لمدن المستقبل ولمنظومة نقل حضري متقدمة ومستدامة من أجل ريادتنا العالمية».

وقّع المذكرة عن هيئة الطرق والمواصلات، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، وعن شركة «بورنج كومباني» المستثمر الرئيسي والمستشار الأول للشركة، جون هيرينج، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال الطاير: «تأتي المذكرة في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز الشراكة مع المؤسسات والشركات العالمية الرائدة، لترسيخ موقع الإمارة فـي الصدارة فـي تطبيق حلول النقل المتقدمة والمستدامة، وتطبيق تقنيات فائقة التطوّر، واحتضان التجارب الخاصة بتطبيق حلول التنقّل المبتكرة، وخلق بيئة تتسم بالديناميكية لتطوّر تقنيات النقل، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات لتطوير الأنظمة بما يتواءم مع احتياجات المدينة».

وأوضح مطر الطاير أن التقنية المستخدمة في النظام تتميز بسرعة التنفيذ، وانخفاض الكلفة مقارنة بالتقنيات المشابهة في حفر الأنفاق، وعدم التأثير في الخدمات والطرق القائمة، مشيراً إلى أن المذكرة تشمل إجراء الدراسات وتبادل المعلومات بخصوص المواصفات والمعايير التي تتطلبها الهيئة في أنظمة النقل المبتكرة، والمعلومات الخاصة بالتوجهات الحالية والمستقبلية لسوق النقل، وجمع المعلومات الخاصة بتطورات النظام والمسار التجريبي ومعايير السلامة المطبقة.

من جانبه، قال المستثمر الرئيسي والمستشار الأول للشركة، جون هيرينج: «تسعى شركة (بورنج كومباني) لإحداث نقلة نوعية في قطاع النقل، عبر حفر أنفاق مخصصة للنقل والمرافق والشحن، تتميز بالأمان، والسرعة في الحفر، والكلفة المنخفضة»، مشيراً إلى أن الشركة تستخدم في نظام (لوب) تقنيات مبتكرة ومستدامة، ويسهم (لوب) في توفير حلول سريعة لربط مختلف المناطق لتسهيل حركة تنقل السكان، واختصار زمن الرحلة بفضل السرعة وانسيابية الحركة في الأنفاق.

وأضاف: «تعتمد الشركة على التكامل العمودي الكامل لتسريع العمليات وتقليل التكاليف، حيث تقوم بتصميم وتصنيع آلات حفر الأنفاق (TBMs)، وتصميم الأنفاق والمحطات، وتشغيل آلات الحفر لإنشاء الأنفاق، وإدارة نظام النقل تحت الأرض لوب (Loop)».

ولي عهد دبي:

. دبي تعيد صياغة مستقبل التنقل بمشاريع نوعية فوق الأرض وتحت سطحها.