الامارات | الإمارات توقّع اتفاقية للتعاون المالي مع السعودية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت دولة الإمارات اتفاقية تعاون في المجال المالي مع السعودية، واتفاقيتين لحماية وتشجيع الاستثمار مع مملكة إسواتيني، وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2025.

وتأتي مذكرة التفاهم بين الإمارات والسعودية في إطار العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية في المجال المالي.

بدورهما، توفر اتفاقيتا حماية وتشجيع الاستثمار، بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، وتقدّمان ضمانات قانونية لحماية الاستثمارات، وفق أعلى المعايير الدولية، كما تسهم الاتفاقيتان في تحفيز تدفق الاستثمارات، وتعزيز ثقة المستثمرين عبر توفير آليات واضحة لفض النزاعات، والسماح بحرية تحوّل الأرباح والعائدات دون قيود، وضمان معاملة عادلة للمستثمرين.

وتكتسب هذه الاتفاقات أهمية خاصة لدورها في دعم الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الواعدة.

وقال وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني: «تعكس الاتفاقات التي وقعتها دولة الإمارات، حرصها على تعزيز التعاون المالي والاستثماري على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة»، وأضاف: «التعاون المالي مع السعودية يجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويمثّل خطوة مهمة في إطار تنسيق السياسات المالية وتبادل الخبرات، بما يعزز التكامل الاقتصادي في المنطقة، فيما تأتي اتفاقيتا حماية وتشجيع الاستثمار مع إسواتيني وسريلانكا، في إطار سعي الدولة لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الواعدة، وتوفير بيئة قانونية تحمي الاستثمارات وتعزز ثقة المستثمرين».

من جانبه، قال وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان: «تمثّل العلاقة بين السعودية والإمارات نموذجاً للتعاون الاستراتيجي والتكامل في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز النمو المستدام، ويعود بالنفع على مواطني البلدين الشقيقين».

من جهته، قال وزير التجارة والصناعة في مملكة إسواتيني، منكوبا خومالو: «تضع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار إطاراً قانونياً متكاملاً يضمن حماية الاستثمارات، ويوفر بيئة استثمارية مستقرة وآمنة تُشجّع على الابتكار والنمو».

وفي السياق نفسه، توقع وزير الخارجية والعمالة الأجنبية والسياحة في سريلانكا، فيجيثا هيراث، أن تسهم الاتفاقية في تشجيع المستثمرين الإماراتيين على الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لسريلانكا، على طريق التجارة البحرية في المحيط الهندي.