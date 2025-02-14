الامارات | محمد بن راشد: هدف الإمارات من «قمة الحكومات» بناء الجسور من أجل خير الشعوب وتقدم البشرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن هدف دولة الإمارات من القمة العالمية للحكومات تقريب المسافات.. وبناء الجسور.. واستشراف المستقبل وتطوير عمل الحكومات.. وكل ذلك من أجل خير الشعوب وتقدم البشرية.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «مع نهاية القمة العالمية للحكومات نتوجه بالشكر لأكثر من 30 رئيس دولة ورئيس وزراء.. وأكثر من 140 وفداً حكومياً وجميع المنظمات العالمية، على مشاركتهم في إنجاح هذا التجمع الدولي الاستثنائي»، وأضاف سموّه: «هدف دولة الإمارات من هذه القمة تقريب المسافات.. وبناء الجسور.. واستشراف المستقبل وتطوير عمل الحكومات.. وكل ذلك من أجل خير الشعوب وتقدم البشرية».