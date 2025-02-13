«الأنهار النظيفة» تعزز التعاون بين الإمارات وإندونيسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الأنهار النظيفة، المؤسسة العالميّة غير الربحية، التي تكرس جهودها لتحويل أنظمة الأنهار إلى محفزات للتنمية المستدامة، توقيع اتفاقية مالية لتمويل إنشاء أول نظام شامل لإدارة النفايات في منطقة بانيووانجي الواقعة شرق جاوة في إندونيسيا.

وتقوم مؤسسة الأنهار النظيفة، بموجب الاتفاقية مع برنامج «بروجيكت ستوب»، وهو مبادرة مشتركة بين شركتي بورياليس، وسيستاميك، بتمويل المرحلة الثالثة من توسيع برنامج «بروجيكت ستوب بانيواجي هيجاو»، والذي يشمل تطوير البنية التحتية لإدارة النفايات، وإعادة تدوير البلاستيك، وإدارة المواد العضوية، وتغيير السلوك، وبناء القدرات.

كما سيُسهم التوسع على مستوى إقليم بانيواجي في الحد من تسرب النفايات إلى الأنظمة النهرية والبيئات البحرية، من خلال توفير إمكانية الوصول إلى إدارة النفايات المستدامة لأكثر من 850.000 شخص، كما سيؤدي إلى خلق ما يصل إلى 1.000 وظيفة جديدة في قطاع إدارة النفايات في إندونيسيا.

حضر حفل التوقيع الذي أُقيم على هامش القمة العالمية للحكومات 2025، معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي إيرلانغا هارتارتو، وزير التنسيق والشؤون الاقتصادية في جمهورية إندونيسيا، والدكتورة ناني هنديارتي، نائب وزير في وزارة تنسيق شؤون الغذاء في جمهورية إندونيسيا. ووقع الاتفاقية عبد الله القبيسي، العضو المنتدب لمؤسسة «الأنهار النظيفة»، وديبورا باكوس، الرئيس التنفيذي للمؤسسة عينها، وتوماس بويسن، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا في شركة بورياليس وبنجامين ديكسون، الشريك ورئيس قسم المواد والاقتصاد الدائري في شركة سيستاميك.

وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: «تُجسّد الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا التزامنا المشترك بالحفاظ على البيئة، ودعم أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال التعاون بين مؤسسة الأنهار النظيفة، ومشروع (بروجيكت ستوب) في منطقة بانيووانجي، فإننا نعمل على خلق فرص عمل خضراء، وتمكين المجتمعات، بالإضافة إلى إيجاد حلول لإدارة النفايات، انطلاقاً من إيماننا بأهمية الحلول البيئية في دفع النمو الاقتصادي».

ورحّبت معالي ناني هنديارتي، نائب وزير في وزارة تنسيق شؤون الغذاء في جمهورية إندونيسيا، بالشراكة، وقالت: «إن النطاق الهائل لتحدي تلوث البلاستيك يتطلب تعاوناً متعدد المستويات، لدفع التغيير المؤثر والحفاظ على أنظمتنا البيئية الطبيعية للأجيال القادمة، وتُعد الشراكة بين مشروع (روجيكت ستوب)، ومؤسسة الأنهار النظيفة، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، خطوة نوعية لتوسيع أنظمة إدارة النفايات المتكاملة المستدامة في جميع أنحاء منطقة بانيووانجي، والتي توضح كيف يمكن للجهات الفاعلة المحلية والعالمية أن تتعاون معاً، لتقديم حلول شاملة للمجتمع من أجل الطبيعة والحياة وسبل العيش».

وقالت ديبورا باكوس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأنهار النظيفة: «تعكس هذه الاتفاقية الرؤية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا لمعالجة تلوث الأنهار، وإطلاق العنان لفرص النمو الاجتماعي والاقتصادي من خلال الاقتصادات الدائرية». يُذكر أن مساهمات مؤسسة «الأنهار النظيفة»، التي تعمل ككيان تابع لمؤسسة إرث زايد الإنساني، تشكل جزءاً من التزامات دولة الإمارات التي خصصت 20 مليون دولار لتمويل مشاريع إدارة النفايات والتنظيف في إندونيسيا، وكانت المؤسسة قد أبرمت العام الماضي شراكةً مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتمويل مشاريع إضافية في إندونيسيا تهدف إلى معالجة تلوث الأنهار.