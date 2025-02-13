معرض الحكومات الخلاقة 2025.. إعادة تعريف المستقبل بحلول غير تقليدية

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي (دبي)

تبرز الابتكارات الحكومية في عالم يتسارع فيه التغيير، وتفرض التحديات نفسها بوتيرة غير مسبوقة، كحجر الأساس لصياغة مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة، حيث يمثل معرض ابتكارات الحكومات الخلاقة، الذي ينظمه مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، بعنوان «أثر الفراشة»، تجربة تفاعلية ومرئية، تركز على أثر القرارات الصغيرة التي يتم اتخاذها اليوم في رسم مستقبل المجتمعات.

وتحفز الابتكارات المعروضة الزائرين على التفكير بطرق جديدة وغير اعتيادية للتوصل إلى حلول مبتكرة لأهم التحديات التي تواجه عالمنا اليوم. ويهدف المعرض إلى نشر المعرفة والإلهام، وتحفيز التفكير المبتكر من خلال تجاربه التفاعلية، حيث يضم معرض ابتكارات الحكومات الخلاقة هذا العام 10 ابتكارات متميزة تم اختيارها من بين أكثر من 150 مشروعاً مبتكراً حول العالم، لتبلغ قائمة أفضل المشاريع المرشحة لجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة، التي تهدف إلى تكريم أفضل ابتكار من ابتكارات الحكومات الخلاقة، حسب معايير تقييم محددة تشمل: الحداثة والقابلية للتكرار والأثر.

وتغطي المشاريع المبتكرة 19 دولة، وهي الولايات المتحدة الأميركية، كينيا، زامبيا، أوغندا، بالاو، إيطاليا، أستراليا، المملكة المتحدة، الهند، الصين، البرازيل، إندونيسيا، المكسيك، بيرو، فيتنام، جمهورية كوريا، الكاميرون، هولندا، وبولندا، ويقدم معرض ابتكارات الحكومات الخلاقة، ابتكار خوذ رصد المحاصيل المطبق في الولايات المتحدة الأميركية وكينيا وزامبيا وأوغندا، حيث أحدث منذ إطلاقه بالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، ثورة في عملية مراقبة الزراعة من خلال تزويد الأفراد المعنيين، مثل سائقي الدراجات النارية، والطلاب، وأفراد المجتمع بكاميرات GoPro مثبتة على خوذهم.

وقد تم تطبيق هذه المنهجية في 7 بلدان، وتم اعتمادها من قبل جهات حكومية في كينيا وزامبيا وأوغندا لتحسين التخطيط الزراعي وصنع السياسات، ويركز الابتكار على تحدي توفير معلومات دقيقة للمزارعين، مثل موعد زراعة المحاصيل أو التنبؤ بتفشي الأمراض، بالأخص في المناطق النائية، ومن خلال خفض تكاليف ومدة جمع البيانات بنسبة تصل إلى 90%، نجح المشروع في إنتاج أكثر من 4.4 مليون صورة و16000 نقطة بيانات جغرافية، ما أدى إلى تحسين دقة رسم خرائط المحاصيل بنسبة 76.5%، وبالاستفادة من المعرفة المحلية وإنشاء قواعد بيانات مفتوحة المصدر تدعم الابتكار التكنولوجي، يدعم الحل المبتكر 10 ملايين من المزارعين، ويعزز الأمن الغذائي في المناطق المعرضة لتغير المناخ.

كما يقدم معرض ابتكارات الحكومات الخلاقة، تجربة استثنائية من إيطاليا، لابتكار غير متوقع، في تم تطويره لمواجهة أوقات الأزمات، مثل الفيضانات الكبيرة في نهر سافيو، حيث وجد مدير منصة إدارة حفلات الروك الموسيقية «Rockin’1000» تشابهاً بين تحدي إدارة المتطوعين في الأزمات، والمشاكل التي يواجهها في تنسيق الحفلات الموسيقية، كما يقدم المعرض من أستراليا، ابتكاراً متميزاً صمم لمواجهة التحديات المتزايدة والمتداخلة، خاصة في أوقات الأزمات، يقوم على تبني رؤية شاملة مستلهمة من رؤية اليعسوب.

واستعرضت دولة بالاو تجربة «تعهد بالاو»، وهو أول تأشيرة هجرة في العالم مخصصة للحفاظ على البيئة، تقوم على إلزام كل زائر بالتوقيع على تعهد، يتم ختمه في جواز سفره، يلتزم فيه باتباع سياسة السياحة المسؤولة التي تحمي البيئة وتحترم الثقافة المحلية، وتم من خلال المبادرة توقيع أكثر من مليون تعهّد، وحققت نتائج ملموسة، شملت خفض اعتماد البلاستيك أحادي الاستخدام بنسبة 50%. كما ألهم نموذج بالاو دولاً مثل نيوزيلندا وهاواي لتبني مبادرات مماثلة.

ويعد «نموذج التوأم الرقمي للأغذية» الأول من نوعه في العالم من الولايات المتحدة الأميركية، والذي يعد تحولاً جذرياً في كيفية تعامل الحكومات والمؤسسات مع الأمن الغذائي، والذي أثبت كفاءة عالية في إعادة تشكيل عملية صنع القرار على الرغم من أنه لا يزال في مراحله الأولى.

سلع

يتم حالياً تطوير نسخة عالمية تشمل 76 سلعة رئيسة عبر شبكات النقل البحري والسكك الحديدية والطرق، وسيتيح ذلك إجراء تقييمات شبه فورية للاضطرابات الناجمة عن تغير المناخ أو النزاعات أو نقص العمالة، ما يمكّن صانعي القرار من وضع نماذج للتأثيرات والتخفيف منها. كما يركز ابتكار «اقتصاد الاستهلاك المنزلي اكتشاف رؤى من مصادر غير متوقعة»، المطبق في المملكة المتحدة، الهند، الصين، البرازيل، إندونيسيا، المكسيك، بيرو، وفيتنام، على تحليل الاقتصاد العالمي، من خلال جهاز منزلي مثل الثلاجة، ويتبنى صندوق «Trinetra» البريطاني منهجية تعتمد على «الإثنوغرافيا السريعة والتعاونية»، حيث تقوم بتحليل محتويات الثلاجات في 15 سوقاً، تشمل الهند والصين وإندونيسيا.

ومن المملكة المتحدة وجمهورية كوريا، يعرف معرض ابتكارات الحكومات الخلاقة زواره، بحل مبتكر لتحديات تواجه المدن الحديثة، تشمل تحولات اقتصادية، وأنماط تنقل متغيرة، وأسواق عمل ديناميكية، تؤثر على التخطيط الحضري التقليدي غير القادر على التكيف مع هذه المتغيرات، ما يؤدي إلى عدم الاستفادة الكاملة من العقارات وفقدان فرص اقتصادية.

وأطلقت مدينة دايغو في جمهورية كوريا بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا، شراكة مع منظمة «Dark Matter Labs» المتخصصة في ابتكار الحلول المدنية، تهدف إلى إعادة تصور التراخيص عبر نهج مرن يحدّ من البيروقراطية، ويسمح باستخدام المساحات بناءً على الطلب، ووفقاً لاحتياجات المدينة المتغيرة.

ويركز المشروع على إحياء المباني التاريخية الشاغرة في وسط المدينة، من خلال تبسيط إجراءات التراخيص، ويتيح إعادة توظيف هذه المساحات بسهولة لأغراض مثل متاجر البيع المؤقتة، وورش العمل، والفعاليات الثقافية، ما يعزز النشاط الاقتصادي والاجتماعي، ويعتمد هذا النهج على دمج بيانات إنترنت الأشياء في الزمن الحقيقي لمتابعة استخدام المساحات، وهيكلية رقمية مفتوحة لتسهيل مشاركة البيانات بين الأطراف المعنية، وآليات تحقق اللامركزية لدعم الحوكمة المجتمعية.

بولندا

شاركت دولة بولندا في تجربة فريدة، حيث اكتشف فريق أبحاث حماية المياه في جامعة آدم ميكيفيتش أن المحار قادر على استشعار التلوث بنفس الدرجة والدقة التي تحددها معايير سلامة المياه القانونية، وقاد هذا الاكتشاف إلى تطوير نظام حيوي لمراقبة جودة المياه يعتمد على المحار، ما يوفر حماية مستمرة وفورية لمصادر المياه ومحطات المعالجة والنظم البيئية.

هولندا

يقدم المعرض من هولندا، ابتكاراً يقوم على جعل الاستثناء القاعدة الأساسية، يتمثل في إيجاد حل لما يواجهه الأفراد الأكثر ضعفاً، مثل كبار السن أو أصحاب الهمم من صعوبة في التعامل مع تعقيدات النظام البيروقراطي، حيث يجدون أنفسهم أمام شبكة من المتخصصين والمؤسسات والقوانين التي تعوق وصولهم إلى الدعم المناسب بأسهل الطرق.