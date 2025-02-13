محمد بن راشد يثني على جهود فريق عمل القمة العالمية للحكومات في إنجاح الحدث

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، فريق عمل القمة العالمية للحكومات 2025، حيث أثنى سموّه على جهودهم في إنجاح الحدث بكل ما له من أهمية وأثر على الصعيد الدولي، متمنياً لهم كل التوفيق في خدمة الوطن، وتحقيق رفعة الإمارات، وتأكيد مكانتها في مقدمة الدول المشاركة في صُنع المستقبل.

جاء ذلك في اليوم الختامي للقمة التي انطلقت أعمالها يوم الثلاثاء الماضي، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، مستقطبةً مشاركة دولية قياسية باستضافتها أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 وفداً حكومياً، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، ولفيفاً من الشخصيات العالمية والوزراء والخبراء والمفكرين.