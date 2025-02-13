الامارات | رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس إندونيسيا بإعادة انتخابه رئيساً لحزب حركة إندونيسيا العظمى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، برقية تهنئـة إلى برابوو سوبيانتو رئيس جمهوريـة إندونيسيا، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لحزب حركة إندونيسيا العظمى.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس جمهورية إندونيسيا.