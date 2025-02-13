الامارات | "القمة العالمية للحكومات" منصة مفيدة لدعم خبرات رواد الأعمال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افاد الخبير ورائد الأعمال المتخصص في شؤون الطاقة المستدامة، الدكتور أحمد العلي، بأن "القمة العالمية للحكومات تعد منصة مثالية مفيدة لدعم خبرات رواد الأعمال المواطنين واكتسابهم خبرات جديدة ومعرفة أبرز توجهات الأسواق العالمية".

وأشار في تصريحات لـ"الإمارات اليوم"، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات، إلى أنه "من المهم أن يحرص رواد الأعمال من مختلف القطاعات على الحضور لفعاليات القمة أو متابعة أنشطتها وذلك مع كون تلك الفعاليات تتيح لرواد الأعمال معرفة أبرز الابتكارات والسياسات و التوجهات العالمية في المجالات المتنوعة".

وأوضح أن "القمة العالمية للحكومات تتيح لرواد الأعمال المعرفة في مجالات مختلفة ما يدعم بشكل كبير الاستفادة من فعالياتها في إيجاد فرص متعددة لأعمال مشروعاتهم من خلال تلك النشاطات التي تسلط الضوء على أبرز التوجهات الحكومية المحلية والعالمية وتجمع المختصين من مؤسسات القطاع الخاص في الدولة والعالم مع ممثلي الجهات الحكومية".

وأضاف أن "القمة فرصة أيضا للاستفادة من المحللين والخبراء الذين يحضرون إلى فعالياتها والاستفادة من المتطلبات العالمية البارزة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستدامة، ما يعزز زيادة الأدراك لبعض الرواد بكيفية تشكيل الفرص المتاحة في مجالاتهم من خلال تلك المتطلبات والاحتياجات سواء في الأسواق المحلية أو بالدول المحيطة، وخصوصا في ظل التواصل مع ممثلي الشركات الإقليمية والعالمية الذي يعتادون الحضور لفعاليات القمة".