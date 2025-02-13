سلطان القاسمي يفتتح مبنى مفوضية كشافة الشارقة الجديد ويشهد فعاليات اللقاء الكشفي الدولي العاشر

ابوظبي - سيف اليزيد - افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عصر اليوم الخميس، المبنى الجديد لمفوضية كشافة الشارقة. كما شهد سموه انطلاق فعاليات اللقاء الكشفي الدولي العاشر الذي تستضيفه المفوضية حتى 17 فبراير الجاري، تحت شعار «الكشفية والتنمية المستدامة».

وقام صاحب السمو حاكم الشارقة، فور وصول سموه، بإزاحة الستار عن اللوح التذكاري إيذاناً بالافتتاح الرسمي للمبنى الجديد.

كما وقع سموه على المنديل الخاص بشعار اللقاء الكشفي الدولي العاشر، والتقط الصور التذكارية مع أعضاء اللجنة العليا المنظمة للقاء الذين رحبّوا بقدوم سموه الداعم الرئيس لمختلف أنشطة الكشافة.

وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة داخل المبنى الجديد الذي يتضمن مجموعة من المكاتب الإدارية والمرافق التعليمية والرياضية، حيث يضم المبنى عدداً من القاعات ومسرحاً ومجموعة من المكاتب الإدارية والمجلس وقاعة الاستقبال، وتعرّف سموه على مختلف مرافق المبنى وما يقدمه من خدمات متنوعة لإدارة ومنتسبي الكشافة.

وعقب ذلك، استهلت مراسم انطلاق فعاليات اللقاء الكشفي الدولي العاشر بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تُليت بعدها آيات بيّنات من القرآن الكريم.

وألقى عبدالله سعيد السويدي، المشرف العام للجنة العليا المنظمة، كلمةً قدم فيها الشكر والامتنان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة لافتتاح سموه المبنى الجديد لمفوضية كشافة الشارقة وحضور سموه انطلاق فعاليات اللقاء الكشفي الدولي العاشر.

وأشار السويدي، في كلمته، إلى دعم صاحب السمو حاكم الشارقة اللامحدود ورعايته للحركة الكشفية وتوجيهات سموه بإقامة هذه اللقاءات والتي بلغ عددها 10 لقاءات على مدى 22 عاماً من العطاء، ما جعل إمارة الشارقة مقصداً عربياً وعالمياً للحركة الكشفية يُشار لها بالبنان.

وقال: إن هذا اللقاء الذي يحمل في ترتيبه العاشر يقام بمشاركة (80) دولة من مختلف الأقاليم الكشفية في العالم وبمشاركة إجمالية تصل إلى (300) جوال وقائد، وهو خير مثال على ما تقدمه الشارقة من إسهامات كبيرة للكشفية العربية والعالمية.

وتناول السويدي، في ختام كلمته، أهمية وأهداف شعار اللقاء العاشر الذي يجسّد روح التعاون والتآخي بين شباب العالم، مؤكداً أهمية دور الحركة الكشفية في تحقيق التنمية المستدامة في مجتمعنا.

وقدّم الدكتور هاني عبدالوهاب عبد المنعم، الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية، مدير الإقليم العربي، كلمةً أعرب فيها عن شكره وتقديره إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، لافتاً إلى أن جهود الشارقة في تطوير الشباب وتنميته من خلال الدعم اللامحدود معروفة وأسهمت من خلال اللقاءات الدولية التي تنظمها في تخريج الآلاف منهم متسلحين بالعلم والمعرفة والثقة بالنفس وتعلّم قيم التسامح وخدمة المجتمع.

من جانبه، قدّم الجوّال روبرت دومينك من بولندا كلمة الوفود المشاركة، تناول فيها أبرز الأهداف التي تحققها اللقاءات الدولية الكشفية في إعداد الأفراد وتوفير الفرصة للجوالين للتعرف على الثقافات المختلفة بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة من خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة.

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور استعراضاً كشفياً بعنوان فعاليات مخيم اليوم الواحد، أبرز جوهر أهداف الحركة الكشفية في التعاون ومجابهة التحديات والاتحاد ووحدة الأهداف للوصول إلى النجاح المشترك للمجموعة.

وتسلم صاحب السمو حاكم الشارقة هدية تذكارية من اللجنة العليا المنظمة، كما تسلم سموه «وسام الاستحقاق الكشفي العربي» من الأمانة العامة للمنظمة الكشفية العربية، وهو أعلى وسام كشفي عربي يُمنح للقادة والحّكّام، حيث يعتبر صاحب السمو حاكم الشارقة أول حاكم عربي يحصل على هذا الوسام تقديراً ووفاءً لدوره الرائد في دعم وخدمة الحركة الكشفية العربية والدولية.

كما تسلم صاحب السمو حاكم الشارقة «سيف الكشافة العربي» والذي قُدم لسموه تكريماً وعرفاناً لدور سموه الكبير ودعمه اللامحدود لكل أنشطة الكشافة.

وفي نهاية الحفل، التقى صاحب السمو حاكم الشارقة الوفود المشاركة في اللقاء الكشفي الدولي العاشر، مُرحباً بهم في إمارة الشارقة، وشاكراً جهودهم في إقامة اللقاء، والتقط معهم الصور التذكارية بهذه المناسبة.

ويضم مبنى مفوضية كشافة الشارقة الجديد الذي افتتحه صاحب السمو حاكم الشارقة، المجلس الرئيسي لكبار الشخصيات وقاعة استقبال رئيسية ومكاتب الإدارة العليا للمفوضية، والعلاقات العامة، إلى جانب عدد من القاعات للتدريب الحديث مزودة بكل الوسائل السمعية والبصرية، وقاعة مسرح للأنشطة المتعددة بالإضافة إلى مكتب المنشط الكشفي وصالة رياضية.

حضر الافتتاح إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، كل من الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والحكومة الإلكترونية، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعدد من كبار المسؤولين وضيوف اللقاء.