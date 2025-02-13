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محمد بن راشد يشكر رؤساء الدول ورؤساء الوزراء المشاركين في القمة العالمية للحكومات

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  • محمد بن راشد يشكر رؤساء الدول ورؤساء الوزراء المشاركين في القمة العالمية للحكومات 1/2
  • محمد بن راشد يشكر رؤساء الدول ورؤساء الوزراء المشاركين في القمة العالمية للحكومات 2/2

ابوظبي - سيف اليزيد - وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الشكر إلى رؤساء الدول ورؤساء الوزراء والوفود الحكومية الذين شاركوا في القمة العالمية للحكومات التي نظمت في دبي.
وقال سموه، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "مع نهاية القمة العالمية للحكومات نتوجه بالشكر لأكثر من 30 رئيس دولة ورئيس وزراء.. وأكثر من 140 وفداً حكومياً وجميع المنظمات العالمية على مشاركتهم في إنجاح هذا التجمع الدولي الاستثنائي".
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "هدف دولة الإمارات من هذه القمة تقريب المسافات.. وبناء الجسور.. واستشراف المستقبل وتطوير عمل الحكومات.. وكل ذلك من أجل خير الشعوب وتقدم البشرية".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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