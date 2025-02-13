الامارات | محمد بن راشد: الهدف من "قمة الحكومات" تقريب المسافات وبناء الجسور واستشراف المستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الشكر للمشاركين في القمة العالمية للحكومات 2025 التي اختتمت أعمالها اليوم.

وقال سموه في تغريدة عبر منصة «إكس»:"مع نهاية القمة العالمية للحكومات نتوجة بالشكر لأكثر من 30 رئيس دولة ورئيس وزراء .. وأكثر من 140 وفد حكومي وجميع المنظمات العالمية على مشاركتهم في إنجاح هذا التجمع الدولي الاستثنائي.

وأضاف سموه :" هدف دولة الإمارات من هذه القمة تقريب المسافات .. وبناء الجسور .. واستشراف المستقبل وتطوير عمل الحكومات .. وكل ذلك من أجل خير الشعوب وتقدم البشرية."