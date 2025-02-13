الامارات | حمدان بن محمد يشهد توقيع مذكرة تفاهم لدراسة تنفيذ "دبي لوب"

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشهد توقيع مذكرة تفاهم لدراسة تنفيذ "دبي لوب" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، توقيع مذكرة تفاهم بين "طرق دبي" و"بورنج كومباني" الأميركية لدراسة تنفيذ مشروع أنفاق "دبي لوب".
ويبلغ طول المشروع 17 كيلومتراً ويتضمن 11 محطة، وتقدر طاقته الاستيعابية بأكثر من 20 ألف راكب في الساعة.
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