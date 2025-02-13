الامارات | حمدان بن محمد: دبي بقيادة محمد بن راشد تعيد صياغة مستقبل التنقل بمشاريع نوعية فوق الأرض وتحتها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي،عن شراكة جديدة لتنفيذ "دبي لوب" مع توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة بورنج كومباني الأميركية لدراسة تنفيذ المشروع بطول 17 كيلومتراً، والذي يضم 11 محطة.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": "ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، نعلن اليوم عن شراكة جديدة لتنفيذ "دبي لوب" مع توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة بورنج كومباني الأميركية لدراسة تنفيذ المشروع بطول 17 كيلومتراً، والذي يضم 11 محطة، وتقدر طاقته الاستيعابية بأكثر من 20 ألف راكب في الساعة."



وأضاف سموه :" فخورون بمستوى التعاون والعلاقات التي تربط دبي مع الشركات الرائدة عالمياً، وهذا المشروع يعكس رسالة واحدة .. دبي بقيادة محمد بن راشد، تعيد صياغة مستقبل التنقل من خلال مشاريع نوعية رائدة فوق الأرض وتحت سطحها من أجل تقديم نموذج رائد لمدن المستقبل ولمنظومة نقل حضري متقدمة ومستدامة من أجل ريادتنا العالمية."