الامارات | السعودي منصور المنصور... أفضل معلم في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي منصور المنصور من المملكة العربية السعودية بجائزة أفضل معلم على مستوى العالم ، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025.

وتكرم جائزة المعلم العالمية التي تبلغ قيمتها مليون دولار أميركي أفضل معلم على مستوى العالم سنويا؛ إذ تقدمها مؤسسة فاركي؛ حيث ان الترشيح مفتوح لجميع المعلمين على مستوى العالم سنويا وفق شروط ومعايير محدوده.

ويجري التحكيم من قبل أكاديمية جائزة المعلم العالمي، التي تتكون من مديري المدارس وخبراء التعليم والمعلقين والصحفيين والمسؤولين الحكوميين ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا ومديري الشركات والعلماء من جميع أنحاء العالم.

يذكر أن الجائزة السنوية تم إطلاقها في المنتدى العالمي الثاني للتعليم والمهارات في مارس 2014 وتلقت أكثر من 5000 ترشيح من 127 دولة.