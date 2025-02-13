الامارات | رئيس "علي بابا": من الضروري أن يمتلك القائد القدرة على التعامل مع أشخاص أكثر ذكاءً منه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد جوزيف تساي الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة في مجموعة علي بابا، أنه قرر منذ 3 أعوام التنحي تدريجياً عن الرئاسة التنفيذية لمجموعة "علي بابا"، حيث قرر التخلي عن منصب الرئيس التنفيذي وتسليمه إلى شاب يصغره بنحو 12 عاماً، مشدداً على أنه من الضروري أن يكون لدى القائد القدرة على التعامل مع أشخاص أكثر ذكاءً منه، خاصةً وأن شركته قد تتوسع وتفوق قدراته، لذلك يجب التعامل مع الأذكى للاستمرار في النجاح.

وقال جوزيف تساي خلال جلسة حوارية ضمن أعمال اليوم الثالث من القمة العالمية للحكومات 2025، إن فكرة إطلاق علي بابا جاءت مع اقتراب الصين من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي قرر فيه الانتقال من مرحلة الاستشاري إلى شخص يتخذ القرارات، لذلك قرر الاتجاه إلى الشركات الخاصة، مؤكداً أنه حينما يستثمر الشخص فإن ذلك يساعده على اتخاذ القرارات، لكن مع مرور الوقت رأى أن القرار لا يقتصر فقط على أصحاب رأس المال بل للمتخصصين.

وأضاف جوزيف تساي: "كان ابتكارنا الرئيس مرتكزاً على الانتقال إلى الدفع الرقمي (e-pay)، اليوم أصبحنا نحقق أرباحا كثيرة، ونركّز على الحوسبة السحابية". وتابع: "بالنسبة لي كانت فرصة للمشاركة والتعرف على كيفية عمل الشركة في مجال مشوّق مثل الإنترنت، إذ كان عمري حينها 35 عاما، لكن اليوم بعد مرور 25 عاماً كبرت الشركة وتوسعت جداً حتى تجاوز رأس مالها 230 مليار دولار".

النجاح والنجاة

وانتقل رئيس مجلس إدارة علي بابا للحديث عن كيفية النجاح رغم أن 99% من الشركات الناشئة تواجه الفشل، قائلاً: "أعتقد أن عنوان الجلسة يعبر عن النجاح والنجاة، وهما مساران متماشيان جنباً إلى جنب، وحينها لم يكن لدينا رأس مال كبير، لكن سعينا للنجاة وتجاوز الفشل حتى انطلقنا بنجاح واستمرارية. وأقول للجميع: مادام لديكم عمرٌ؛ فلديكم فرصة للابتكار".

وواصل: "بالنسبة لتاريخ علي بابا، فلم نحقق النجاح باستحواذات، لكن بشركة نمت بين الأعمال، وبعد ذلك المستهلكين، ثم قررنا أن تكون الدفعات مهمة لتمكين الصفقات عبر الإنترنت. وبعد ذلك عملنا على تطوير تحقيق الأرباح عبر الاعتماد على الدفع الرقمي، واليوم نحقق أرباحاً كثيرة ونعتمد على تقنيات الحوسبة السحابية".

وأكد أنه يشعر كل يوم في الشركة بالحماس، لأنه يعمل مع الشباب الأذكياء والمبتكرين والمبدعين، وهو "الحمض النووي" المُميز لـ"علي بابا"، موضحاً أن فريقه يقوم بالكثير من الابتكارات التي ليست مدفوعة من رأس الهرم بل من أسفله.

وقال جوزيف تساي: "الأمر المشوق بالنسبة لي حالياً هو الذكاء الاصطناعي، إذ تثير تطبيقاته اندهاشي من التطورات المتسارعة والمتلاحقة، فبالنسبة لسباق الذكاء الاصطناعي أعتقد أن إجابة الأمس تختلف عن اليوم، فالكل في سباق محتدم والنموذج الذي سيُطلق سيكون الأفضل، لكن بعدها سيطلق شخصٌ أخر نموذجاً أفضل وهكذا.

اتكار "ديب سيك"

وأشاد بتطبيق "ديب سيك" قائلاً: "ديب سيك كبيرا جداً، لأنهم أظهروا إمكانية استخدام ابتكار هندسي لنمذجة لغات كثيرة، وحتى هذه اللحظة الكثيرون يستثمرون في هذه النمذجة الريادية"، لافتاً إلى أهمية الذكاء الاصطناعي مستقبلاً في مجال التعليم.

وأضاف تساي: "هناك مشاكل كثيرة بالنسبة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى إيجاد حلول لها، حتى يصبح لها أثر اقتصادي، فبالنظر إلى ديب سيك أعتقد أن البعض سيحتاجون لإنفاق مئات المليارات في النمذجة الحوسبية لتطوير نموذج أكثر تطورا، لكن هذا يستوجب منا معرفة المشاكل لحلها". وأكد أن شركات كبيرة وصغيرة وحتى رواد الأعمال يمكنهم تطوير الذكاء الاصطناعي والمساهمة في قوته".

وضرب بشركة آبل نموذجاً لـ"الحوسبة المتقدمة"، لاسيما وأن أجهزتهم ذكية تحتاج إلى ذكاء اصطناعي كبير وذكي، مشيراً إلى أنها رغبت في استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير أجهزتهم لذلك تعاونوا معنا ونحن سعيدون بذلك".