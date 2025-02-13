الامارات | "وزير الصحة": نستهدف استخدام التكنولوجيا المتقدمة في 100% من مستشفيات الدولة بحلول 2031

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبد الرحمن العويس، أن الأولوية الوطنية في إطار رؤية "نحن الإمارات 2031" تتطلب استخدام التكنولوجيا المتقدمة في 100% من مستشفيات الدولة.

وقال خلال كلمته الافتتاحية لمنتدى الصحة العالمي ضمن جدول أعمال اليوم الأخير للقمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، إن السنوات الأخيرة شهدت تطورات غير مسبوقة وابتكارات ثورية غيّرت ملامح العديد من القطاعات، ولم يكن قطاع الرعاية الصحية استثناءً من ذلك، ويركز المنتدى على الدور التحويلي للتكنولوجيا والابتكار في بناء أنظمة صحية تعاونية ومستدامة.

وأكد أن دولة الإمارات في موقع فريد لاستغلال الفرص التي توفرها هذه التقنيات، من خلال رؤية القيادة الرشيدة، التي كانت سباقة في تعيين أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم، والبنية التحتية التكنولوجية المتطورة والاستثمارات النشطة في التكنولوجيا.

وأضاف أن التقنيات الناشئة تحدث ثورة في الرعاية الصحية بطرق لم نكن نتصورها من قبل، من خلال "الكشف المبكر والتشخيص المحسن، والتدخلات الجراحية الأقل توغلًا، والرعاية الصحية عن بُعد، وتسريع عمليات اكتشاف الأدوية، وتوفير رعاية صحية شخصية بدرجة عالية.

الوصول إلى الرعاية الصحية

وأكد أن التكنولوجيا تعزز إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، وتحسّن النتائج العلاجية، وتمكن المرضى، كما أنها تدعم تطوير قوى عاملة مؤهلة للمستقبل، من خلال برامج تدريبية متخصصة وقائمة على التكيف الشخصي.

وأشار إلى أن تطور التكنولوجيا ساهم في جعل الطب التكاملي في طليعة الابتكار الصحي، من خلال دمج الممارسات التقليدية العريقة بفرص العلم الحديث بسلاسة.

وتابع:"في عالم تتزايد فيه الأمراض المزمنة، سيكون للتكنولوجيا والابتكار دور حاسم في إعادة تشكيل الرعاية الصحية لتلبية احتياجات وتطلعات مجتمعاتنا، وإلى جانب تركيزنا على التكنولوجيا، تعد الشراكات أحد أهم أصولنا، سواء على المستوى الوطني، بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أو على المستوى الدولي، من خلال التعاون في تحفيز الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية وتحسين سلاسل الإمداد، وتعزيز الاستعداد لحالات الطوارئ وتمكين تبادل المعرفة والخبرات.