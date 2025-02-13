القمة العالمية للحكومات.. تشاد تسعى لتعزيز التعاون مع الإمارات في النقل الجوي

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد عبد العزيز محمد علي، مستشار الاتصالات والاقتصاد الرقمي والرقمنة لرئيس وزراء جمهورية تشاد، تطلع بلاده إلى التعاون مع شركات الطيران الإماراتية، التي تلعب دورًا محوريًا في قطاع النقل الجوي على مستوى القارة الأفريقية.

وأشار في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات 2025، إلى أن تعزيز الربط الجوي بين البلدين من شأنه دعم قطاع السياحة والتجارة في تشاد، معرباً عن تطلعهم إلى عقد مفاوضات مع الناقلات الوطنية للربط الجوي المباشر بين البلدين.

وقال إن الإمارات تُعد شريكًا إستراتيجيًا لتشاد في العديد من القطاعات الحيوية، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا مستمرًا يعكس متانة التعاون المشترك.

وأشار إلى أن دولة الإمارات لعبت دورًا بارزًا في دعم استقرار تشاد خلال مرحلتها الانتقالية والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية فيها ، لافتا إلى أن الإمارات مساهم فاعل في تطوير البنية التحتية المتقدمة في تشاد، من خلال بناء وتطوير مشروعات إسكانية منخفضة التكلفة، والتي وفرت حلولًا تنموية تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكد سعي تشاد للاستفادة من التجربة الإعلامية الإماراتية المتقدمة، من خلال عقد شراكات إستراتيجية بين المؤسسات الإعلامية في كلا البلدين.

وأضاف أن بلاده تتطلع إلى شراكة فاعلة مع الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة في تطبيقاته بمجالات التعليم وسوق العمل، لما لهذا القطاع من أهمية متزايدة في تحقيق التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في الخدمات الحكومية .

وأعرب عن تطلعهم إلى مزيد من التعاون في المستقبل مع دولة الإمارات بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التنمية الاقتصادية بين البلدين.