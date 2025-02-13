الامارات | إيلون ماسك في "قمة الحكومات": "Grok3" يتفوق على أي شيء تم إصداره

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الرئيس التنفيذي لشركات "سبيس إكس" و"تيسلا" و"إكس"، إيلون ماسك، إن روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي "Grok 3" الخاص به ومنافس برنامج ChatGPT في المراحل النهائية من التطوير، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاقه في غضون أسبوع أو أسبوعين.

وأضاف ماسك: خلال جلسة حوارية عبر الإنترنت مع وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في دولة الإمارات، عمر سلطان العلماء، في اليوم الختامي لفعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي "جروك 3" لديه قدرات قوية للغاية، إنه، يتفوق جروك 3 على أي شيء تم إصداره".