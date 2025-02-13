اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | إيلون ماسك في "قمة الحكومات": "Grok3" يتفوق على أي شيء تم إصداره

0 نشر
دبي – الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | إيلون ماسك في "قمة الحكومات": "Grok3" يتفوق على أي شيء تم إصداره 1/2
  • الامارات | إيلون ماسك في "قمة الحكومات": "Grok3" يتفوق على أي شيء تم إصداره 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك في "قمة الحكومات": "Grok3" يتفوق على أي شيء تم إصداره والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الرئيس التنفيذي لشركات "سبيس إكس" و"تيسلا" و"إكس"، إيلون ماسك، إن روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي "Grok 3" الخاص به ومنافس برنامج ChatGPT في المراحل النهائية من التطوير، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاقه في غضون أسبوع أو أسبوعين.

وأضاف ماسك: خلال جلسة حوارية عبر الإنترنت مع وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في دولة الإمارات، عمر سلطان العلماء، في اليوم الختامي لفعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي "جروك 3" لديه قدرات قوية للغاية، إنه، يتفوق جروك 3 على أي شيء تم إصداره".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements