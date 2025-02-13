الامارات | إيلون ماسك: يجب أن نسمح للبلدان بأن تدير شؤونها بنفسها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال إيلون ماسك خلال جلسته ضمن فعاليات اليوم الأخير من القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي، إن الكفاءة الحكومية ملف يهم الناخبين بشكل عام وعلى الحكومات العمل بفعالية للتعامل مع مختلف القضايا.

وأكد أن الطموح بالنسبة لنا هو تقليل عمل الوكالات وتخفيض الإنفاق، بحيث يمكن للاقتصاد أن ينمو بشكل أسرع، مضيفا "ربما ينمو الاقتصاد بمعدل 4 أو 5% بشكل واقعي، مما يسمح بإنشاء شركات مفيدة جديدة".

وأضاف ماسك أن "سيتم تقليص الإنفاق الحكومي بحوالي 3 أو 4% من الاقتصاد، أي حوالي تريليون دولار أو أكثر، حتى عام 2026"، مؤكدا "إذا انخفض العجز من 2 إلى 1 في المائة، فإن ذلك سيؤدي إلى تقليص الديون بشكل كبير".

وتابع قائلا: "مع انخفاض معدلات الفائدة بشكل كبير، مما يعني أن مدفوعات الرهن العقاري ومدفوعات السيارات والمدفوعات على بطاقات الائتمان وقروض الطلاب، وأي ديون لديهم، ستكون مدفوعاتهم أقل.".

وأوضح : "علينا أن نزيل الأشخاص من أدوار ذات إنتاجية منخفضة أحيانًا في القطاع الحكومي إلى أدوار ذات إنتاجية أعلى في القطاع الخاص، والتأثير الصافي لذلك سيكون زيادة في إنتاجية الخدمات، مما يزيد من مستوى المعيشة ورفاهية الناس".

وأضاف ماسك: "الولايات المتحدة كانت دائماً نوعاً ما متدخلة في الشؤون الدولية...وأعتقد أننا يجب أن نسمح للبلدان الأخرى بأن تدير شؤونها بنفسها بدلاً من الدفع نحو تغيير الأنظمة".

وتابع "مع الإدارة الجديدة سيكون هناك تدخل أقل في شؤون الدول الأخرى".